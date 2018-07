HK Nitra môže obhájiť Vyšehrádsky pohár, o triumf budú súperiť aj tri slovenské a maďarské tímy

BRATISLAVA 2. júla (WebNoviny.sk) – Nadnárodný hokejový turnaj Vyšehradský pohár sa uskutoční aj v sezóne 2018/2019. Podľa webu jegkoronblog.hu sa na podujatí zúčastnia tri slovenské a tri maďarské tímy vrátane obhajcu trofeje HK Nitra.

Účastníkmi 2. ročníka Vyšehradského pohára by mali byť okrem Nitry aj MHC Nové Zámky, HK Poprad a trojica maďarských klubov Dunaújváros HK, Ferencváros Budapešť a UTE Újpest.

Mužstvá by mali hrať aspoň raz každý s každým a víťazom by sa mal stať klub, ktorý získa najviac bodov. Zápasy by sa mali hrať v septembri a októbri, pričom presné dátumy ešte nie sú známe. Duel medzi Ferencvárosom Budapešť a MHC Nové Zámky je už však naplánovaný na 4. septembra.