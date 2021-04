Hľadaný Ružomberčan bol päť rokov na úteku, po návrate domov ho prezradila karanténa

Päť rokov pátrala polícia po Viktorovi z Ružomberka, ktorý sa vyhýbal nástupu do väzenia po tom, čo ho odsúdili za krádež.

Ako informovala polícia na sociálnej sieti, odsúdený muž spravodlivosti neunikol a prezradilo ho poctivé dodržiavanie karantény v aktuálnej pandemickej situácii.

Polícia pátrala po Viktorovi od roku 2016, vtedy 25-ročný muž zámerne nepreberal zásielky a jeho následné kroky viedli do zahraničia. Po piatich rokoch sa rozhodol vrátiť domov a dobrovoľne sa zaregistroval do domácej karantény.

„Policajti pravidelne kontrolujú dodržiavanie domácej karantény osôb, ktoré prišli zo zahraničia. O to väčšie bolo ich prekvapenie, keď zistili, že do domácej karantény na určitej adrese v Ružomberku sa prihlásil roky hľadaný Viktor, kde ho pri osobnej návšteve aj našli. Viktor bol ešte v ten istý deň eskortovaný do väzenia,“ uviedla k prípadu polícia.