Hľadáte vianočný darček na poslednú chvíľu? Čekan, Meško, Lipa či Mazák ponúkajú knižné tipy

Pre mnohých je ideálnym darčekom, ktorý by si radi našli pod vianočným stromčekom, dobrá kniha. Taká, od ktorej sa nedokážu odtrhnúť a možno si z nej odnesú aj niečo do svojho života.

Webnoviny.sk oslovili 10 známych osobností zo slovenského spoločenského, politického i kultúrneho života, ktoré sa podelili o svoj tip na dobrú knihu a pripojili aj komentár, čím ich oslovila.

Peter Lipa, hudobník, organizátor Bratislavských jazzových dní



Irvin D. Yalom – Keď Nietzsche plakal

Irvin D. Yalom – Keď Nietzsche plakal Zdroj: media.libris.to

Práve som dočítal knihu „Keď Nietzsche plakal“ od amerického spisovateľa a psychológa Irvina D. Yaloma. Zaujala ma fiktívnou témou so skutočnými historickými postavami, ktoré vie dať Yalom do premyslených vzťahov a situácií. Možno to nie je čítanie pre každého, ale mne sa to páčilo. Ja už toho autora poznám a vďaka nemu som si psychychológiu celkom obľúbil. Zaujímavý je vzťah dvoch osobností, liečiteľa a pacienta v jednom tele.

Philip Kerr – Metropolis Zdroj: media.libris.to

Práve som dočítal jednu z posledných kníh Philipa Kerra „Metropolis“. Agatha Christie 21. storočia, ako nazývali Kerra, žiaľ, opustil tento svet v roku 2018. V excelentnom detektívnom trileri posiela svojho stáleho hrdinu Bernieho Gunthera, mladého nemeckého vyšetrovateľa v Berlíne 1928, rozuzliť záhady rituálnych vrážd prostitútok. Kniha sa nedá pustiť z rúk.

Yuval Noah Harari – Homo Deus Zdroj: media.libris.to

Kniha, ktorú som naposledy čitateľsky priam zhltol je od môjho obľúbeného autora Yuvala Noaha Harariho. Homo Deus – stručná história zajtrajška je pokračovaním Sapiens. Autor vás zabaví, ale aj prinúti zamyslieť sa nad budúcnosťou a víziou ľudstva, kam kráčame. Kniha je plná nových zaujímavých myšlienok a faktov, nie je len prázdnym uvažovaním. Prečítajte si, neobanujete.

Tara Westover – Vzdelaná Zdroj: media.libris.to

„Čo má človek urobiť, keď sú jeho záväzky voči rodine v konflikte s ostatnými záväzkami – voči priateľom, spoločnosti či sebe samému? Je zvláštne, akú veľkú moc nad sebou dáva tým, ktorých najviac miluje.“ Neuveriteľne silný príbeh o dievčati, ktoré je vychovávané v Mormónskej komunite. Príbeh odhodlania a prehier, hľadania sebaúcty aj sebabičovania, člena rodiny aj vyvrheľa.

Tara pomenováva realitu jej sveta (či jej pokrútenú verziu) a ukazuje stovky mentálnych pascí, ktoré jej boli za život vlastnou rodinou vštepované a ktoré ju, napriek snahe vymaniť sa z nich, neraz stiahnu späť, do sveta dogiem a neotrasiteľných nebeských právd. Opisuje jej pokusy pochopiť nepochopiteľné veci a riešiť v hlave otázky, ktoré ju po čase priviedli do momentu, že prestala veriť vlastným zápisom v denníku z minulosti. Kniha o Tarinej ceste k vzdelaniu a cene, ktorú za ňu musí zaplatiť, sa číta ľahko, no prežíva veľmi ťažko.

Marc Elsberg – Blackout Zdroj: media.libris.to

Nie je to síce tohtoročná kniha, ale určite môžem odporučiť Blackout od Marca Elsberga. Je to napínavý príbeh o tom, ako hackeri nabúrali systémy sieťovej infraštruktúry prostredníctvom smart metrov a v podstate uzavreli všetky krajiny. Zastavila sa výroba a prenos elektriny a čitateľ má možnosť predstaviť si, čo sa deje so spoločnosťou počas výpadku elektrického prúdu – už za niekoľko dní nastane úplná anarchia. Je to naozaj strhujúca kniha.

Navyše, ako bonus pre čitateľov, ktorým nie je energetika úplne neznáma, príbeh prináša zaujímavý, hoci vedecko-fantastický, pohľad na naše odvetvie. Zároveň s tým upriamuje pozornosť na dve podstatné veci v súčasnej realite: zásadný význam energetickej infraštruktúry pre modernú spoločnosť, a rovnako zásadnú dôležitosť kybernetickej bezpečnosti.