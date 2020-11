Pellegriniho Hlas chce predčasné voľby už na budúci rok, anketou si robí prieskum medzi ľuďmi

Strana Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD) spustila internetovú anketu, v ktorej sa ľudí pýta, či súhlasia so skrátením volebného obdobia Národnej rady SR (NR SR). Na utorkovej tlačovej konferencii o tom informoval líder Hlasu, expremiér Peter Pellegrini.

Anketu podľa neho spustili o 10:00 a za 20 minút sa do nej zapojilo viac ako 4 300 ľudí.

Anketa počas núdzového stavu

Ak sa do ankety zapojí dostatočné množstvo ľudí, do parlamentu predložia ústavný návrh o skrátení volebného obdobia s tým, že predčasné voľby by sa konali už v roku 2021.

Zapojiť sa do ankety bude podľa Pellegriniho možné do konca núdzového stavu. Ľudia tak môžu podľa neho vyjadriť, či sa núdzovým stavom cítia obmedzovaní na svojich právach.

Referendum ako záloha

V ankete sa tiež ľudí pýtajú, či podporia svojím podpisom vyhlásenie referenda v prípade, že zákon o skrátení volebného obdobia nebude v pléne schválený. Ľudia majú odpovedať aj na to, či sa na prípadnom referende zúčastnia.

Pellegrini zároveň kritizoval zákaz zhromažďovania. Podotkol, že predĺženie núdzového stavu má len politický dôvod. „Vláda sa svojich ľudí pravdepodobne bojí,“ doplnil.