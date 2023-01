Hlas sa nedokáže zmieriť so septembrovým termínom predčasných volieb, hovorí aj o kroku „B“ (video)

Strana Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD) sa nedokáže zmieriť s dohodnutým termínom predčasných parlamentných volieb 30. septembra, preto pri návrhoch o skrátení volebného obdobia podá pozmeňujúci návrh, aby sa konali 24. júna. Zmena ústavného zákona nemusí automaticky garantovať predčasné voľby do Národnej rady SR. Na pondelkovej tlačovej besede to vyhlásil predseda strany Hlas-SD Peter Pellegrini.

Krok B

„Bude potrebný aj krok B, aby sa našlo primerané množstvo poslancov, ktorí svojím rozhodnutím skrátia volebné obdobie,“ tvrdí Pellegrini, ktorý zároveň verí, že v utorok 24. januára sa podarí schváliť zmenu Ústavy SR.

„Mrzí ma, že sme to museli urobiť až pod tlakom referenda a pod tlakom definitívneho pádu tejto vlády. Som veľmi rád, že strana Hlas-SD bola spolupredkladateľom návrhu na vyslovenie nedôvery vláde Eduarda Hegera (OĽaNO), pretože vďaka tomuto kroku sa spustili procesy, hoc nie sú také dynamické,“ doplnil.

Odpoveď od najvyšších činiteľov

Pellegrini by zároveň rád dostal odpoveď od troch najvyšších ústavných činiteľov – prezidentky Zuzany Čaptovej, predsedu NR SR Borisa Kollára a povereného predsedu vlády SR Eduarda Hegera, na otázku, prečo majú byť predčasné voľby až na konci septembra.

„Doteraz som nepočul jeden rozumný dôvod, pre ktorý by sme mali celá verejnosť akceptovať dátum 30. septembra. Igor Matovič (OĽaNO) tára o nejakej povinnosti samozvaných demokratov, že nemôžu dopustiť voľby skôr, lebo náhodou by dopadli tak, ako si želajú občania, a nie tak, ako si to želá on sám,“ povedal šéf Hlasu-SD.

Treba stihnúť niekoho zavrieť

Dodal, že pravý demokrat má rešpektovať výsledky volieb. „Richard Sulík (SaS) otvorene hovorím o tom, že do septembra treba stihnúť niekoho zavrieť. Odvolaný premiér Heger sa už ani neunúva vysvetľovať a vymýšľať si nejaký dôvod, pretože asi nemôže priamo povedať ľuďom, že potrebuje ešte niekoľko mesiacov, aby sa konečne rozhodol, v akom politickom subjekte chce pôsobiť, alebo ide založiť nový a potrebuje na to čas,“ uviedol Pellegrini.

Strany chcú zobrať čo najviac

Predseda Hlasu-SD tvrdí, že vládne strany chcú zobrať čo najviac peňazí zo štátneho rozpočtu. „Ak by voľby boli skôr, zdá sa, že naše politické strany na strane koalície môžu prísť o možno až 2,5 milióna eur,“ povedal Pellegrini s tým, že predĺžením termínu do 30. septembra dostanú politické strany viac peňazí zo štátu, akoby dostali, keby voľby boli skôr.