Hlas-SD je víťazom volieb, čísla zvolených primátorov, starostov a poslancov hovoria jasne

V spojených voľbách získala strana Hlas-SD 267 primátorov a starostov a tiež 2068 poslancov obecných a mestských zastupiteľstiev, čím sa stáva víťazom volieb. Informoval o tom predseda strany Hlas-SD Peter Pellegrini.

„Hlas ako nová politická strana, ktorá je na politickej scéne len dva roky, prešla včera prvou ostrou skúškou, pretože to boli prvé riadne voľby, keď sa ukázalo, akým spôsobom dokážu naše štruktúry zabojovať o priazeň voličov v jednotlivých regiónoch, mestách a obciach,“ uviedol predseda strany Hlas-SD.

Víťaz týchto volieb

„Som hrdý, že môžem vyhlásiť, že keď ide o primátorov a starostov, tak Hlas ich získal 267, čo po nezávislých starostoch a primátoroch robí zo strany Hlas víťaza týchto volieb s najväčším počtom získaných starostov a primátorov volených pod politickou značkou,“ povedal Pellegrini s tým, že ak k tomu pripočíta ešte ďalšie koalície, v ktorých Hlas podporoval primátorov a starostov, je možné k tomu pripočítať ďalších 375 starostov a primátorov.

„Spolu teda dnes na čele slovenských obcí a miest stojí 642 nominantov Hlasu. V ich mene môžem všetkým občanov týchto miest a obcí prisľúbiť, že ich dôveru nesklamú,“ dodal Pellegrini.

Hlas ukázal koaličný potenciál

Hlas podporil aj veľké množstvo nezávislých kandidátov. „Som rád, že v prípade župy sme boli tiež veľmi úspešní. Teším sa z víťazstva nitrianskeho župana Branislava Becíka, ale som veľmi rád, že sme vyjadrili podporu ďalším trom úspešným kandidátom na župana, ktorí sa nimi aj stali. V Banskej Bystrici sme podporili Ondreja Luntera, v Trenčíne Jaroslava Baška a v Bratislave Juraja Drobu. Ak hovoríme o poslancoch, 2068 poslancov obecných a mestských zastupiteľstiev nás radí k top politickým stranám, ktoré majú najvyšší počet mandátov,“ informoval predseda Hlasu-SD.

„Strana Hlas ukázala svoj koaličný potenciál, čo bol jeden zo zásadných cieľov. Otvorili sme dvere mladým ľuďom, takým, ktorí predtým v politike nepôsobili. Je pre nás nesmierne dôležité, aby sme dávali priestor novým politickým tváram, pretože politika sa bulvarizuje, je to o urážkach, nenávisti a mnohých šikovných ľudí to odradzuje. Preto musíme aj my pracovať na tom, aby títo ľudia nerezignovali na to, čo sa deje v ich okolí,“ uzavrel Pellegrini.