Pellegrini po Zelenského prejave dúfa, že Heger prestane blúzniť a utlmí to jeho vášne (video)

Nezaradení poslanci parlamentu za stranu Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD) sa zúčastnili na utorňajšom prejave ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, ktorý napoludnie prostredníctvom telemosta vystúpil pred poslancami Národnej rady SR.

Líder Hlasu-SD to odôvodnil tým, že išlo o príhovor prezidenta krajiny, ktorá susedí so Slovenskom a momentálne čelí vojenskej agresii.

„Bolo teda našou povinnosťou sa na jeho vystúpení zúčastniť, lebo sa to sluší a patrí,“ uviedol Peter Pellegrini. Slovensko by podľa jeho slov malo plne podporovať integráciu Ukrajiny do Európskej únie, lebo to v konečnom dôsledku zlepší situáciu na našej východnej hranici.

Zelenskyj v prejave uznal, že pre Slovensko je určite ťažké nahradiť energetické suroviny z Ruska, teda najmä ropu a plyn, no doplnil, že práve tento balík sankcií voči Moskve, ktorý sa týka zákazu ruských energií, je mimoriadne dôležitý. Líder Hlasu-SD ocenil tento prístup ukrajinského prezidenta.

„Dúfam, že ho pozorne počúval aj prítomný predseda vlády, utlmí to jeho vášne a prestane blúzniť o prerušení dodávok ropy a uhlia z Ruskej federácie,“ dodal Pellegrini.