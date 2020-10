Hlas-SD predbehol Matovičovo OĽaNO, kotlebovci sú pred Smerom a SaS výrazne rastie

Ak by sa parlamentné voľby konali v októbri, zvíťazila by v nich strana expremiéra Petra Pellegriniho Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD). Vyplýva to z prieskumu preferencií, ktoré pre Hospodárske noviny urobila agentúra Ako. Hlas-SD by presvedčil 18,8 percenta voličov.

Na druhom mieste by skončilo hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) so ziskom 15,3 percenta. Nasledovala by strana Sloboda a Solidarita (SaS) s 13,4 percentami, hnutie Sme rodina by podporilo 8,8 percenta opýtaných, stranu Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS) 8,5 percenta respondentov. Strana Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) by získala 8,3 percenta.

Do parlamentu by sa podľa prieskumu dostalo aj Progresívne Slovensko (PS) so ziskom 6,2 percenta. Naopak, koaličná stana Za ľudí by podľa prieskumu so ziskom 4,2 percenta ostala mimo parlamentu.