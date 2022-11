Hlas-SD sa nedá Matovičom citovo vydierať a kritizuje aj opatrenia vlády na pomoc ľuďom

Strana Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD) sa nedá citovo vydierať Igorom Matovičom a v žiadnom prípade nepodporí návrh štátneho rozpočtu na rok 2023. Povedal to poslanec Erik Tomáš (Hlas-SD) v relácii týždenníka Plus7dní Karty na stôl.

Nedostatočná pomoc ľuďom

Minister financií a šéf hnutia OĽaNO Igor Matovič podľa neho vydiera opozíciu tým, že ak nezahlasujú za rozpočet, nedostane sa k obyvateľom finančná pomoc na zvládnutie dopadov krízy.

„Jediná možnosť, kedy by sme si vedeli predstaviť rokovať o podpore rozpočtu, by bolo, keby koalícia súhlasila s predčasnými voľbami. Potom by opozícia vedela vstúpiť aj do návrhu rozpočtu, zákony by jednoduchšie prechádzali a voliči by potom konečne mohli v budúcom roku rozhodnúť nanovo,“ povedal Tomáš.

Kritizuje opatrenia vlády na pomoc obyvateľom ako nedostatočné. „Pýtam sa, prečo prišli až teraz. Keďže inflácia na budúci rok presiahne 22 percent, sociálne opatrenia budú nedostatočné,“ myslí si Tomáš.

Dôchodcovia budú zase chudobnejší

Hlasu-SD sa nepáči ani to, ako je rozpočet koncipovaný. Podľa strany má minister financií Matovič pod sebou priveľký balík peňazí, o ktorom nevedia, na čo sa použije.

„Ten rozpočet je urobený tak, že veľkú časť peňazí až do výšky 3,5 miliardy eur si Igor Matovič pod sebou v tzv. všeobecnej pokladničnej správe, aby on osobne mohol rozhodovať v predvolebnom roku rozhodovať, kam tie peniaze pôjdu,“ povedal Tomáš.

Podpredsedovi Hlasu-SD sa nepáči ani politika vlády v oblasti dôchodkov. Štrnáste dôchodky budú podľa neho v realite vo výške od 35 eur do 210 eur pre každého dôchodcu, pričom 210 eur uvidí len asi 14 000 starobných dôchodcov. Zároveň upozornil na to, že dôchodky na budúci rok síce porastú o 12 percent, ale inflácia bude na úrovni vyše 20 percent. „Dôchodcovia budú zase chudobnejší,“ zhodnotil Tomáš.