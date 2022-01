Hlas-SD vylúčil z možnej spolupráce Kotlebovcov a OĽaNO, „Obyčajní“ sú podľa Pellegriniho stelesnením zlyhaní

Predsedníctvo strany Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD) zakázalo svojim straníckym štruktúram uzatvoriť koalície alebo spoluprácu v komunálnych a regionálnych voľbách so stranou Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS) a s hnutím Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO).

OĽaNO stelesňuje fatálne zlyhania

Zároveň Hlas-SD vylúčil spoluprácu s ĽSNS a OĽaNO aj po parlamentných voľbách. Na tlačovej besede Hlasu-SD to povedal jeho predseda Peter Pellegrini a dodal, že v miestnych a regionálnych voľbách majú okrem týchto dvoch subjektov štruktúry strany voľnú ruku a môžu uzatvárať „pestré koalície“.

Hlas-SD vylučoval zo spolupráce len ĽSNS. Teraz pridal aj vládne hnutie OĽaNO. Podľa Pellegriniho je OĽaNO stelesnením toho najhoršieho v politike s fatálnymi zlyhaniami. Vládne hnutie Igora Matoviča označil za schránkovú firmu, ktorá nemá ani len kanceláriou so svojou menovkou.

„Je to strana jedného muža,“ vyhlásil Pellegrini s tým, že existuje len na to, aby sa „tučné“ štátne dotácie prelievali do súkromného vrecka. Matovič podľa šéfa Hlasu-SD zlyhal odborne aj ľudsky. Ministra obrany Jaroslava Naďa (OĽaNO) označil za vojnového štváča.

Neexistujúca ministerka kultúry

Minister pôdohospodárstva Samuel Vlčan (nom. OĽaNO) je podľa Pellegriniho zrelý na demisiu za kauzu dotácií pre ošípané. Ministerku kultúry Natáliu Milanovú (OĽaNO) považuje za „neexistujúcu“.

Hlas-SD chce podľa jeho predsedu vyvinúť maximálne úsilie v petícii na vypísanie referenda, ktoré sa bude týkať zmeny ústavy, aby bolo možné skrátiť volebné obdobie aj referendom. Druhá otázka by sa mala týkať cudzích vojenských základní.

Tretiu otázku chce pridať Hlas-SD. Pellegrini tvrdí, že otázka ešte nie je „ustálená“. Mala by sa tykať sociálnej témy. Buď zastropovania veku odchodu do dôchodku, výpočtu minimálnej mzdy alebo trinásteho dôchodku, či garancie rovnakej mzdy pre muža a ženu, ak vykonávajú rovnakú prácu.