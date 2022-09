Hlas-SD zahlasuje za odvolanie Matoviča len vtedy, ak sa SaS nevráti do vlády. Stále majú len jeden cieľ (video)

Strana Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD) bude hlasovať za odvolanie ministra financií Igora Matoviča (OĽaNO) len v tom prípade, že to nebude zároveň znamenať návrat SaS do vlády. Povedal to predseda strany Peter Pellegrini v stredu na tlačovej konferencii.

Vládu chcú povaliť, nie sanovať

Vyzval premiéra Eduarda Heger (OĽaNO) a zároveň Igora Matoviča, nech jasne povedia, že či potom, ako bude Matovič odvolaný, zoberú SaS naspäť do vlády.

„Toto chceme vedieť a podľa toho sa aj zachováme,“ vyhlásil Pellegrini. Zdôraznil, že cieľom Hlasu-SD je povaliť vládu a odvolať Matoviča, nie pomôcť sanovať vládnu koalíciu.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Stretnutie so Sulíkom

Pellegrini sa chce stretnúť s predsedom SaS Richardom Sulíkom. Hovoriť s ním bude o tom, že Hlas-SD sa podpíše pod návrh SaS na odvolanie Matoviča s podmienkou, že SaS sa nevráti naspäť do vlády a podporí zmenu ústavy, ktorá umožní vypísanie predčasných volieb.

„Budeme rokovať s SaS o tom, akým spôsobom si vedia predstaviť zmenu ústavy a následne my im potom vieme povedať, za akých okolností im vieme dať napríklad našich 11 podpisov pod návrh na odvolanie Igora Matoviča,“ uviedol Pellegrini.

Agentúru SITA bude správu aktualizovať.