Hlasovanie v britskom parlamente skončilo vzácnou remízou

LONDÝN 3. apríla (WebNoviny.sk) – Jedno z množstva hlasovaní o vystúpení Veľkej Británie z Európskej únie, o ktorom už niekoľko týždňov intenzívne rokuje britský parlament, sa v stredu skončilo remízou.

Za návrh hlasovalo 310 poslancov, proti nemu tiež 310 poslancov. Je to parlamentná remíza pri hlasovaní na pôde dolnej komory britského parlamentu od roku 1993, upozorňuje tlačová agentúra The Associated Press (AP).

Hlasovanie sa týkalo toho, či majú poslanci pokračovať v prerokovávaní možných spôsobov, ako sa pohnúť z miesta v súvislosti s brexitom, prípadne jeho alternatív aj na pondelňajšej schôdzi.

V takomto prípade, keď sa za návrh vysloví rovnaký počet poslancov ako proti nemu, má podľa rokovacieho poriadku právo posledného slova predseda parlamentu. John Bercow sa nakoniec rozhodol, že zahlasuje proti návrhu, čo znamená, že v pondelok by sa o situácii okolo brexitu rokovať nemalo.