Hlavnú myšlienku akcie McHappy Day, pomoc deťom v nemocniciach, podporilo opäť mnoho známych osobností

BRATISLAVA 1. decembra 2017 (WBN/PR) – Akcia s charitatívnym rozmerom, ktorá je širokej verejnosti známa pod názvom McHappy Day, bola aj tento rok úspešná a prinesie reálnu pomoc množstvu detských pacientov. „V prvom rade sme vďační všetkým osobnostiam, ako aj našim zákazníkom, ktorí v utorok 28. novembra navštívili reštaurácie McDonald´s a podporili akciu McHappy Day. Veľmi si vážime ich nezištnú pomoc na dobrú vec,“ úprimne skonštatoval Richard Boháč, riaditeľ neziskovej organizácie Ronald McDonald House Charities (RMHC).

McHappy Day je jednou z hlavných aktivít, ktorou spoločnosť McDonald´s prispieva do neziskovej organizácie RMHC. V slovenských podmienkach sa RMHC orientuje najmä na zlepšenie podmienok pobytu detí a ich rodičov na detských oddeleniach nemocníc. Z utorkového McHappy Day poputuje do RMHC výťažok v celkovej sume viac ako 16.600 EUR. Ide o polovicu z celkových tržieb predaja hranoliek v tento deň. Ďalšia suma, v celkovej výške 6.667 EUR, je výťažkom z predaja formičiek na vianočné pečivo v symbolickej hodnote dvoch eur, ktoré boli v tomto ročníku pre zákazníkov McDonald´s novinkou. Keďže formičky sa ale budú predávať do 17.12. alebo vypredania zásob, tak finálna čiastka ešte určite porastie, Všetky, takto získané prostriedky sa rozdelia medzi vybrané projekty, ktoré RMHC realizuje v spolupráci s vybranými detskými oddeleniami slovenských nemocníc.

Dosiaľ, v ére svojho fungovania na Slovensku od roku 2003, nezisková organizácia RMHC zrekonštruovala a materiálne vybavila nemocničné izby a časti detských oddelení v 9 slovenských nemocniciach od Bratislavy, cez Banskú Bystricu, Žilinu až po Košice.

Richard Boháč ešte prezrádza: „Najbližšie pripravujeme veľký projekt v spolupráci s Detskou fakultnou nemocnicou na Kramároch, kde máme ambíciu kompletne zrekonštruovať herne a jedálne na jednotlivých oddeleniach nemocnice, ktoré budú k dispozícii všetkým detským pacientom a ich rodičom. Naviac by sme boli radi, aby sa naša organizácia o tieto priestory po ich vybudovaní aj dlhodobo starala a zveľaďovala ich.“

V bratislavských reštauráciách McDonald´s mali zákazníci možnosť stretnúť herečky Karin Haydu, Dominiku Kavaschovú, Zuzanu Vačkovú, Zuzanu Marošovú či herca Štefana Martinoviča. Radi sa tento rok zúčastnili aj moderátori: Lenka Šóošová, Lenka Debnárová, Miška Marienková, Ludwig Bagin, Binďo a Patrik Herman. Prišli speváci: Robo Papp, Paľo Drapák, Barbora Balúchová, Igor Kmeťo, Jadranka, členovia populárnej kapely HEX. Nechýbali ani športovci: majster sveta v karate Roman Volák, tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Zdeno Cíger spolu s majstrom sveta v zápasení a olympijským bronzovým medailistom Jozefom Lohyňom, futbalisti Slovana Robert Vitek, Filip Hološko, Martin Ševela, Dominik Greif. Podporiť túto charitatívnu akciu prišiel aj starosta mestskej časti Nové mesto Rudolf Kusý. Nechýbala mladá generácia, ktorú zastupovala miss Slovensko 2017 Hanka Závodná a youtuber Ben Slamka a veľa ďalších.

V Košiciach s predajom pomohli napríklad basketbalistky Good Angels Košice, hokejisti z HC Košice, kňaz a osobnosť Košičan roka Peter Gombita, spevák a finalista SuperStarTomáš Buranovský, majster sveta v hokeji Rastislav Staňa, plavkyňa Zuzana Jusková, majster sveta v kulturistike Jaroslav Horváth, majsterka sveta v kulturistike a fitnes Natália Revajová Lenártová, redaktorka TV Markíza Andrea Tatarková, olympijská víťazka vo vodnom póle v Aténach Cinzia Raguza.

V Trnave v tento deň predávali Patrik Herman, speváčka Dominika Mirgová a futbalisti FC Spartak Trnava v zložení Boris Godál, Anton Sloboda, Lukáš Greššák, Matúš Čonka.

V Trenčíne do McHappy Day zostavy „nastúpili“ futbalisti AS Trenčín a floorbalisti mestského klubu, vo Zvolene zas HKM Zvolen.

O RMHC:

Nezisková organizácia Ronald McDonald House Charities na Slovensku vznikla pred viac ako štrnástimi rokmi, v roku 2003. Orientuje sa najmä na revitalizáciu izieb pre choré detičky s rodičmi, v ktorých panuje pocit bezpečia a rodinná atmosféra. Príjmy RMHC tvoria hlavne verejné zbierky do kasičiek v reštauráciách McDonald´s, predaj hranoliek počas McHappy Day, príjem z 2%, ale aj príspevky priamo od spoločnosti McDonald´s a rôznych darcov.

Počas 14 rokov svojho pôsobenia rozdelila organizácia RMHC na Slovensku viac ako 403 000 eur na rôzne projekty pre detské nemocnice na celom Slovensku. Najvyššia čiastka, viac ako 292 tisíc eur, bola vyčlenená na zlepšenie štandardu a celkovú rekonštrukciu rodinných izieb a ich zázemia v deviatich slovenských nemocniciach. Významná časť finančných prostriedkov, viac ako 96 000 eur, išla na nákup zdravotníckych zariadení a vybavenia.

RMHC na Slovensku okrem iného zrealizovala:

renovácie izieb Pediatrickej kliniky FNsP Nové Zámky

renovácie izieb Detskej kliniky FN Nitra

rodinné izby a rekonštrukcie 6 kúpeľní na Dojčenskom oddelení v Detskej Fakultnej nemocnici Kramáre

detské elektrické lôžko aj s príslušenstvom do miestnosti na prebúdzanie pre Univerzitnú nemocnicu v Martine

diagnostický prístroj GSI Audera™ – systém 9711 na diagnostiku a liečbu sluchovo postihnutých detí pre Detskú fakultnú nemocnicu Košice

vybudovanie 5izieb a oddychovej zóny v košickej nemocnici

nové sociálne zariadenia vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou Žilina

materiálno-technické vybavenie Detského oddelenia nemocnice v Liptovskom Mikuláši

O spoločnosti McDonald´s Slovensko

Spoločnosť McDonald´s prišla na slovenský trh v roku 1995. Prvou otvorenou prevádzkou bola reštaurácia v Banskej Bystrici. V novembri roku 2003 vznikla na Slovensku charitatívna organizácia Ronald McDonald House Charities. Aktuálne je na Slovensku 30 reštaurácií, z ktorých je 14 v Bratislave a ostatných 16 v Banskej Bystrici, Košiciach, Liptovskom Mikuláši, Martine, Nitre, Prešove, Prievidzi, Trenčíne, Trnave, Zvolene a Žiline. Súčasťou 22 reštaurácií je obľúbený koncept McCafé, ktorý sa predstavil v roku 2009. McDonald´s zamestnáva 1914 zamestnancov. V roku 2016 dosiahli tržby 66 395 000 eur.