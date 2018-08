Hlavný favorit v Serie A Juventus s Cristianom Ronaldom. Štart súťaže poznačila tragédia v Janove

RÍM 17. augusta (WebNoviny.sk) – Juventus Turín, SSC Neapol či AS Rím patria rovnako ako v ostatných rokoch medzi hlavných ašpirantov na titul v najvyššej talianskej futbalovej súťaži aj v ročníku 2018/2019, ktorý odštartuje už túto sobotu. Na vrchole tabuľky chcú „miešať karty“ aj oba milánske kluby AC a Inter, Lazio Rím, AC Fiorentina či Atalanta Bergamo.

Juventus opustila legenda

Najvážnejším favoritom na zisk „Scudetta“ je Juventus, pre ktorý by to bolo už ôsme prvenstvo po sebe. Vedenie „starej dámy“ v lete udržalo väčšinu vlaňajšieho kádra a získalo aktuálneho držiteľa Zlatej lopty – Portugalčana Cristiana Ronalda z Realu Madrid. Hoci je Serie A iná ako španielska La Liga, neočakáva sa, že by mal skúsený 33-ročný Portugalčan problém sa adaptovať na Apeninskom polostrove.

Po roku strávenom v konkurenčnom AC Miláno sa vrátil aj stopér Leonardo Bonucci. Juventus opustil po sedemnástich sezónach legendárny brankár Gianluigi Buffon, súhlasne kývol na výzvu francúzskeho Paríž St. Germain. Aktuálne brankárske duo obhajcu titulu tvoria Mattia Perin a Wojciech Szczesny.

Tréner „Bianconeri“ Massimiliano Allegri sa bude musieť vyrovnať aj so zmenou v útoku, do AC Miláno odišiel Gonzalo Higuaín. Za zmienku stoja aj odchody Mattiu Caldaru (AC Miláno), Rolanda Mandragoru (Udinese Calcio) či Marka Pjacu (Fiorentina). Najnovšie v klube po 25 rokoch skončil i Claudio Marchisio.

Hamšík má v Neapole novú úlohu

Veľké zmeny nastali v SSC Neapol, okrem hráčskeho kádra aj v realizačnom tíme. Trénera Maurizia Sarriho nahradil skúsený Carlo Ancelotti. Jednou z hlavných otázok prestupového obdobia 2018 bolo, či slovenský kapitán Marek Hamšík zotrvá v Neapole alebo nie. Nahlas sa hovorilo o megalomanských ponukách z Číny, napokon však nový tréner presvedčil Hamšíka, aby zostal v Taliansku a pokúsil sa znovu bojovať o „Scudetto“.

Päťdesiatdeväťročný kouč zároveň prichystal pre Slováka novú pozíciu. Hamšík by mal hrať viac v hĺbke ihriska. „Nedostal som žiadnu zaujímavú ponuku, takže som zostal v Neapole. Vždy som robil pre tento klub všetko, čo bolo v mojich silách, a na tom sa nič nezmení. Budem mať v tíme novú úlohu. Uvidíme, čo ma čaká. Ancelotti je jeden z najúspešnejších trénerov v Európe, bude to pre nás veľká motivácia,“ uviedol pred časom Hamšík.

Posilniť Neapol by najväčšmi mali stredopoliar Fabián Ruiz z Betisu Sevilla, krídelník Simone Verdi z Bologne či obranca Kevin Malcuit z Lille. Ancelotti už nemôže počítať s viacerými oporami z ostatných ročníkov. Tím „Partenopei“ opustili Jorginho (FC Chelsea), Duván Zapata (Sampdoria Janov) či Pepe Reina (AC Miláno).

Špekulácie o príchode Modriča do Interu

Medzi najlepších obrancov súťaže by mal patriť slovenský obranca Milan Škriniar v Interi Miláno. Premiérová sezóna v drese „nerazzurri“ mu vyšla nad očakávania a nastavil si latku poriadne vysoko. Dôležité bude, aby ju udržal aj v blížiacom sa ročníku.

Inter v lete angažoval Radju Nainggolana z AS Rím, Lautara Martíneza z Racingu, Šimeho Vrsaljka z Atlética Madrid, Mattea Politana zo Sassuola či Stefana de Vrija z Lazia. Výdatne sa špekuluje i o možnom príchode Luku Modriča z Realu Madrid. „Čierno-modrí“ sa musia vysporiadať s prestupmi Geoffreyho Kondogbiu do Valencie, Davideho Santona do AS Rím či Jonathana Biabianyho do Parmy.

Gattuso si svoju pozíciu obhájil

Turbulentné leto bolo znovu i v „červeno-čiernej“ časti milánskeho San Sira. Po roku došlo k zmene vlastníka klubu, keď čínsky podnikateľ Jung-chung Li nedokázal plniť svoje záväzky a kontrolu nad AC Miláno prevzala americká spoločnosť Elliott Management Corporation. Liho na pozícii prezidenta nahradil Paolo Scaroni, do klubu sa v rôznych pozíciách po dlhšej odmlke vrátili hráčske legendy Paolo Maldini a Leonardo.

Po príchode nových majiteľov sa v Taliansku hovorilo aj o zmene trénera, ale búrlivák Gennaro Gattuso si svoju pozíciu obhájil. Dosiaľ najzásadnejšími posilami je duo z konkurenčného Juventusu – obranca Mattia Caldara, ale najmä skúsený kanonier Gonzalo Higuaín.

Konkurenciu v bránke zvýši Pepe Reina, ako voľní hráči prišli Chorváti Alen Halilovič a Ivan Strinič. V kádri „rossoneri“ nepokračuje Leonardo Bonucci (Juventus), Nikola Kalinič (Atlético Madrid), M’Baye Niang (FC Turín), André Silva (FC Sevilla) či odchovanec Manuel Locatelli (Sassuolo).

Na súpiskách Škriniar, Hamšík či Mráz

Z oficiálnych webov jednotlivých tímov vyplýva, že krátko pred štartom súťaže figuruje na súpiskách účastníkov Serie A 2018/2019 dovedna päť slovenských hráčov: Samuel Mráz (FC Empoli), Dávid Hancko (AC Fiorentina), Milan Škriniar (Inter Miláno), Marek Hamšík (SSC Neapol) a Martin Valjent (Chievo Verona). Posledný menovaný by sa však zanedlho mohol sťahovať do Španielska.

Nováčikmi Serie A v sezóne 2018/2019 sú FC Empoli, Frosinone a Parma. Naopak, do Serie B zostúpili Benevento, Crotone a Hellas Verona. Ročník otvorí v sobotu od 18.00 h SELČ stretnutie medzi domácim Chievom Verona a majstrovským Juventusom Turín.

Štart novej sezóny poznačila tragédia v Taliansku, keď sa v Janove zrútil diaľničný most. Nešťastie si vyžiadalo viac ako 30 obetí. V tomto meste tak ide futbal v týchto dňoch bokom a zápasy miestneho FC proti AC Miláno a Sampdorie proti Fiorentine preložili na neskôr.