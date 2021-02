Hlohovec nepostaví nové byty pre Rómov, poslanci vyhoveli signatárom petície

Mesto Hlohovec ustupuje od zámeru riešiť problém ľudí z marginalizovanej rómskej komunity vybudovaním nových bytov zaradených do systému prestupného bývania. Mestské zastupiteľstvo zrušilo totiž uznesenia, ktorými v roku 2019 schválilo zapojenie Hlohovca do systému prestupného bývania a jeho spolufinancovanie v prípade získania dotácie z eurofondov.

Strkanie hlavy do piesku

Zrušením série uznesení poslanci vyhoveli signatárom petície, ktorí žiadali zastavenie tohto projektu. Petíciu podporilo viac ako 4 600 ľudí. Obávali sa ďalšieho zhoršovania kvality bývania v lokalite Bernolákovej ulice, kde malo mesto postaviť dva nové bytové domy s bytmi zaradenými do systému prestupného bývania. Hlohovec tam má v súčasnosti trinásť nájomných bytov v zlom technickom stave, žije v nich asi 80 ľudí z rómskej komunity, z toho 40 detí.

Viceprimátor Miloslav Drgoň označil zmenu postoja poslancov za „strkanie hlavy do piesku“. „Budeme sa tváriť, že ten problém nebude existovať. Problém bude existovať a bude len rásť,“ varoval viceprimátor. Splnomocnenkyňa vlády pre rómske komunity Andrea Bučková vo svojom profile na sociálnej sieti napísala, že niektorí poslanci v Hlohovci stratili odvahu realizovať v meste projekty, ktoré by pomohli tým najslabším.

Systém pre znevýhodnené skupiny

Hlavným princípom systému prestupného bývania je motivácia nájomníka na princípe zásluhovosti. To znamená, že v prípade dodržiavania pravidiel sa môže presunúť do lepšieho štandardu, a naopak, v prípade nedodržiavania by mohol ísť do horšieho.

Systém je určený najmä pre znevýhodnené skupiny obyvateľstva, ľudí žijúcich v chudobe, sociálne slabšie skupiny, pre ľudí nachádzajúcich sa dlhodobo bez domova a pre obyvateľov z rómskej komunity, ktorí si nedokážu zaobstarať bývanie vlastným pričinením.