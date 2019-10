Hluché dni mieria do slovenských kín, v premiére ich uvedie Jeden svet

Sandra sníva o kariére futbalistky, Marián chce byť ako J. C. Van Damme, Alena a Roman túžia po zdravom dieťati a súrodenci Roman, Kristián a Karmen by si priali obývačku. Príbehy o snoch siedmich nepočujúcich detí z rómskych osád zaznamenával režisér Pavol Pekarčík od roku 2012.

Od 11. októbra 2019 sa jeho poetický poviedkový film Hluché dni dostáva do kín. Po svetovej premiére na áčkovom festivale v Karlových Varoch sa v slovenskej premiére predstaví na Medzinárodnom festivale dokumentárnych filmov Jeden svet, ktorý práve prebieha. Bude sa uchádzať o hlavnú cenu v súťažnej sekcii Slovensko a Česko za ľudské práva.

Po festivalovej projekcii 11. októbra o 17.00 v bratislavskom Kine Lumière sa uskutoční aj diskusia, ktorá bude streamovaná online. Moderovať ju bude Martina Stašíková z organizácie Človek v ohrození, hosťami budú okrem režiséra aj protagonisti filmu Hluché dni a kultúrny antropológ Alexander Mušinka.

TRAILER K FILMU HLUCHÉ DNI

„Hluchonemé deti nájdete v každej z rómskych osád. Vnorením sa do každodennej reality svojich protagonistov som však pochopil, že každé dieťa prežíva okolitú realitu pomocou snívania. Deti rozdávajú radosť. Netreba sa na nich pozerať cez prizmu, že sú iné, stačí len vnímať ich detskosť, hravosť. Nezáleží na tom, či je to dieťa čierne, biele, fialové alebo marťanské, či počuje alebo nie, či rozpráva alebo nie,“ povedal Pavol Pekarčík. „Náš film má priniesť emóciu, že aha, veď tie decká vlastne majú rovnaké sny ako naše deti. A o tom by tento film mal byť: mal by spájať,“ dodal.

Štyri poviedky Hluchých dní zobrazujú malého Mariána, ktorý obdivuje Van Damma a túži sa stať rušňovodičom, hoci nikdy nepočul zvuk húkajúcej lokomotívy či pískania koľajníc. Tínedžerka Sandra zas miluje futbal a najviac zo všetkého by sa rada stretla s Ronaldinhom, traja nepočujúci súrodenci Karmen, Kristiána a Romana snívajú o záchode a skutočnej obývačke, ktorú si stavajú na smetisku v diere v zemi. A divák sleduje aj mladých nastávajúcich rodičov Alenu a Reného, ktorí dúfajú, že sa im narodí zdravé počujúce dieťa.

„Po jednej z ciest po rómskych osadách som triedil fotky, keď sa ma moja žena opýtala, kto je ten chlapec s nežnými očami. Pre mňa to dovtedy bolo len jedno z mnohých detí, ktorých je v slovenských osadách veľa. Ale tento chlapec bol špeciálny tým, že nepočul. Začal som teda rozmýšľať nad tým, ako sa asi cíti: je outsiderom komunity, ktorá je v našej spoločnosti beztak outsiderom. Napadlo mi, že by bolo zaujímavé pozorovať, ako sa s takýmto hendikepom vyrovnáva,” opísal vznik myšlienky snímky Pavol Pekarčík, pre ktorého sú Hluché dni jeho sólo debutujúcim celovečerným filmom.

Začal vznikať v roku 2012 a režisér ho dokončil v roku 2019. „Z každého roku sme filmovali možno desať, pätnásť dní. Všetky rodiny z filmu mám rád, chodím ich navštevovať, riešim ich problémy a oni niekedy riešia tie moje. A deň, ktorý som s nimi trávil, som bral tak, že sa môže aj nemusí niečo nakrútiť,“ dodal Pavol Pekarčík, ktorý so svojimi protagonistami z rómskych osád Petrová, Špišské Bystré, Kecerovce a Luník IX. aj po dokončení filmu udržuje blízke vzťahy a pomáha im.

Hluché dni do slovenských kín prináša distribučná spoločnosť Filmtopia.

Najbližšie projekcie filmu Hluché dni v slovenských kinách:

Realizáciu, zahraničnú prezentáciu a distribúciu filmu finančne podporil Audiovizuálny fond. Film vznikol v slovensko-českej koprodukcií spoločností partizanfilm, Rozhlas a televízia Slovenska, kaleidoscope a školfilm.

Názov slovenský Hluché dni Názov anglický Silent Days Krajiny pôvodu SK, CZ Rok výroby 2019 Minutáž 80 min. Žáner hybrid Jazyk rómsky, slovenský

Produkcia partizanfilm (SK), Rozhlas a televízia Slovenska (SK), kaleidoscope (SK), školfilm (CZ) Podpora Audiovizuálny fond Réžia / Námet / Scenár Pavol Pekarčík Kamera Pavol Pekarčík, Oto Vojtičko Zvuk Pavol Pekarčík, Tomáš Vojtičko Strih Pavol Pekarčík, Ondrej Lehocký Protagonisti Sandra Siváková, Marián Hlaváč, Alena Červeňáková, René Červeňák, Roman Balog, Kristián Gaži, Karmen Balogová

Projekt sa zúčastnil platforiem Docu Talents from the East – MFF Karlove Vary 2016, Meeting Point Vilnius – MFF Vilnius 2017 (Cena Vilnius Goes to Cannes), Works in Progres – MFF Febiofest 2017

Inzercia