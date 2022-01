Hmyz ako súčasť netradičných aj klasických jedál. Tu sú tipy na zaujímavé recepty

Téma konzumácie hmyzu už ani nám v Európe nie je tak vzdialená, ako kedysi. Hoci hmyz je prirodzenou súčasťou jedálnička v stovke krajín po celom svete, najmä v Ázii a južnej Amerike, u nás ho ešte stále berieme tak trocha ako „exotiku“. Toto tabu môže prelomiť zopár príkladov na jeho použitie v bežných aj netradičných jedlách.

Výživné aj chutné raňajky

Niet lepšieho začiatku dňa ako výdatné raňajky, ktoré vám pomôžu s doplnením bielkovín, vitamínov a zdravých tukov. Ak ste zvyknutí na cereálie, potom granola s obsahom cvrčkov v podobe múčneho prášku je najlepším naštartovaním rána.

Takéto cereálie si vôbec nemusíte robiť sami, zakúpiť sa dajú už aj hotové produkty, ktoré obsahujú vyváženú a zaujímavú zmes všetkých potrebných surovín. Ich veľkou výhodou je, že dodajú telu potrebnú energiu, až 1 800 kJ iba v 100 gramoch, majú minimum tuku, cukrov a solí a optimálne množstvo vlákniny prospešnej na trávenie.

Na výber máte viacero príchutí raňajkových cereálií, napríklad s ďatlami, čokoládou alebo orieškami. Okrem ovsených vločiek obsahujú aj zdravý slnečnicový olej, ľanové semiačka alebo slnečnicové semiačka, ktoré sú zdrojom minerálov.

Foto: Whizbe

Pečenie, grilovanie, varenie aj dusenie

Ak si kúpite sušený hmyz po základnom tepelnom spracovaní, môžete ho využiť aj v receptoch na bežné jedlá. Univerzálnou prísadou sú chrumkavé larvičky múčiara obyčajného, ktoré sa dajú piecť, grilovať, vyprážať, variť alebo dusiť.

Bez problémov si z nich viete pripraviť chutný obed alebo večeru a to aj v kombinácii so zeleninou, strukovinami alebo inými prílohami. Skvelú a unikátnu kombináciu chutí dosiahnete ich spojením s ryžou, opekanými zemiakmi, tarhoňou alebo syrom, prípadne si ich viete pridať do zeleninových či ovocných šálatov s orieškami.

Zaujímavým a pritom tradičným receptom sú cestovinové šaláty s dresingom, kde larvičky nahradia bez problémov mäso alebo syr. Dochutené môžu byť rôznymi koreninami, napríklad s kari, chilli, cesnakom alebo škoricou, no stačí im aj soľ.

Foto: Whizbe

Tyčinky pre fitness aj doplnenie energie

Ak cvičíte, športujete alebo len chcete zdravšie žiť, skvelým potravinovým doplnkom k tomu sú tyčinky obsahujúce hmyz. Dôvod? Vysoký obsah proteínov a žiadne cukry, keďže na dochutenie sa používajú javorový alebo agávový sirup.

Odpoveď na to majú müsli cvrčie tyčinky, ktoré vám dajú okamžitú možnosť doplniť energiu, bielkoviny aj ďalšie potrebné živiny. Tak, ako klasické müsli tyčinky, aj tu máte na výber viacero príchutí, napríklad čokoládu, oriešky alebo ovocnú prísadu. V ich zložení nájdete aj zdravé semiačka, pohánku, quinou alebo ovos.

Proteínovou bombou sú tiež chrumkavé cvrčky v praženej podobe celých cvrčkov bez končatín. Tie obsahujú tiež rôzne príchute, no najmä rastlinné oleje, ktoré sú cenným zdrojom dôležitých mastných kyselín potrebných pre fyzický výkon.

Spravte si pizzu aj múčniky z hmyzu

Využitie jedlého hmyzu môže byť aj v tradičných receptoch, kde je základom múka. Slúži na to špeciálny proteínový cvrčí prášok, ktorý môže byť doplnkom múky alebo jej úplným nahradením. Forma prášku je pritom veľkou výhodou.

Prečo? Dôvodom je široké a flexibilné použitie. Prášok môžete pridať prakticky do každého jedla, ale je ideálny najmä tam, kde sa používa múka. Platí to pre slané aj sladké jedlá, napríklad pizzu, koláče, slané pochutiny, palacinky, zákusky alebo všeobecne múčniky. Bez problémov ju viete použiť aj ako surovinu na halušky!

Okrem toho, že cvrčí prášok obsahuje množstvo bielkovín, dokáže celkovo zvýšiť nutričnú hodnotu jedál a potravín, kde ho pridáte. Je totiž výborným zdrojom vlákniny, omega-3 kyselín, vitamínov A, B a C či minerálov draslík a fosfor.

Foto: Whizbe

Rýchly snack počas celého dňa

Posledným tipom je využitie jedlého hmyzu ako rýchleho snacku alebo doplnku jedálnička ľubovoľne počas celého dňa. Môžete si dať niečo len tak pod zub, keď potrebujete na chvíľku zahnať hlad, alebo ako rýchle doplnenie potrebnej energie.

Za týmto účelom sa priam ponúkajú chrumkavé larvičky múčiara obyčajného, ktoré obsahujú cez 2 000 kJ energie a iba minimum tukov či cukrov. Na výber máte niekoľko príchutí, napríklad chilli, cesnak, kari, prípadne škorica alebo čisto len soľ. Balenie môžete kedykoľvek odložiť a o pár dní sa k nemu znova vrátiť.

Za zmienku stoja aj už spomínané chrumkavé cvrčky v podobe tepelne spracovaného hmyzu bez končatín. Tie sú ideálne ako proteínový snack, ktorý vás dokáže zasýtiť aj na dlhšiu dobu. Ich výhodou je tiež okamžité použitie a jednoduchá konzumácia.

