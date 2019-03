Politická outsiderka Čaputová porazila významného diplomata a vyhrala voľby, píšu svetové médiá

BRATISLAVA 31. marca (WebNoviny.sk) – Víťazstvo právničky a občianskej aktivistky Zuzany Čaputovej v sobotňajšom druhom kole volieb prezidenta SR si všímajú aj svetové médiá. Zväčša vyzdvihujú to, že bude prvou ženou v prezidentskom úrade a pripomínajú tiež jej aktivizmus.

Politická outsiderka

Politico v článku s titulkom Politická outsiderka vyhrala slovenské prezidentské voľby uvádza, že Čaputovú „do úradu dostal hnev verejnosti po vražde investigatívneho novinára a jeho snúbenice v roku 2018“. Jej víťazstvo je pritom podľa neho „dôvodom na oslavy pre proeurópske a demokratické sily v strednej a východnej Európe, a rovnako aj v Bruseli“.

The New York Times jej zvolenie rovnako spája s odmietnutím vládnej strany. „Na vlne nesúhlasu s rozšírenou korupciou, no odmietajúc osobné útoky na svojich oponentov, prisľúbila vrátiť slušnosť do slovenskej, často toxickej politickej klímy. Jej víťazstvo v druhom kole volieb dáva nádej opozičným stranám v regióne, že sa môže obracať nálada proti nacionalistickým a populistickým hnutiam, ktoré sa dostali k moci v ostatných rokoch,“ konštatuje denník.

Porazila významného diplomata

Agentúra AP, ktorá rovnako upozorňuje, že prvou slovenskou prezidentkou sa stane liberálna environmentálna aktivistka, konštatuje, že Čaputová pritiahla voličov, ktorí sú znechutení „korupciou a mainstreamovou politikou“.

Reuters hlási, že „liberálna právnička Čaputová vyhrala voľby a stane sa prvou prezidentkou Slovenska“ a podobne ako ostatné médiá, pripisuje jej víťazstvo nespokojnosti voličov so súčasnou politikou na Slovensku. „V sobotu vyhrala slovenské prezidentské voľby na vlne hnevu verejnosti nad korupciou, napriek trendu, v rámci ktorého naprieč kontinentom naberajú silu populistickí a protieurópski politici,“ uvádza agentúra.

BBC okrem iného pripomína, že „Čaputová, ktorá nemá takmer žiadne skúsenosti s politikou, porazila v druhom kole významného diplomata z vládnej strany“.

Čerstvý vietor do liberálnych plachiet

Budúcej slovenskej prezidentke ešte v noci prostredníctvom sociálnej a mikroblogovacej siete Twitter zablahoželal predseda Aliancie liberálov a demokratov za Európu Guy Verhofstadt. „Gratulujem, Zuzana Čaputová, liberálna prezidentka pre Slovensko! Ľudia na Slovensku vyslali vaším zvolením Európe signál nádeje: humanizmus, slušnosť, solidarita a odvaha. Čerstvý vietor do liberálnych a centristických plachiet, budujme spolu Európu!,“ napísal.

Blahoželanie prišlo prostredníctvom Twitteru aj od litovskej prezidentky Dalie Grybauskaiteovej: „Gratulujem, Zuzana Čaputová, novozvolená prezidentka Slovenska! Želám veľa úspechov v službe vašej krajine a jej ľuďom!“

