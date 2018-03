Hnutie KDH je ostrov v rozbúrenom mori politologického šialenstva na Slovensku, tvrdí Hlina

RUŽOMBEROK 17. marca (WebNoviny.sk) – Slovensko potrebuje Kresťanskodemokratické hnutie (KDH). Vyhlásil to na 27. sneme KDH predseda Alojz Hlina vo svojom príhovore s tým, že za dva roky, čo je lídrom hnutia, prešiel 54 okresných snemov.

„Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) je maják, ostrov v rozbúrenom mori politologického šialenstva na Slovensku,“ uviedol Hlina. Podľa neho KDH za dva roky prešlo cestou konsolidácie a vytesňovania politického priestoru. Teraz KDH čaká tretia, podľa neho „najkrajšia fáza rastu,v ktorej budú teraz ako demokrati“.

Strana si získava rešpekt

„Boli to ťažké dva roky, KDH bolo v prachu. Ale veľa vecí sa podarilo,“ zdôraznil s tým, že KDH si postupne získava rešpekt ľudí, ku ktorému sa dá dopracovať hlavne vytrvalou prácou.

„KDH k liberálom nikdy kolenačky nepríde. To nikto nikdy nemôže čakať. Urobme tak, aby sme sa nemuseli dohodnúť s Kollárom (pozn. red.: Boris Kollár, predseda hnutia Sme rodina),“ povedal. Podľa neho len silné KDH dokáže to, čo má v hodnotovom vybavení. „Len silné KDH je cesta. KDH musí byť sociálne, to je úlohou KDH. Musíme byť národní. KDH musí byť kresťanské,“ dodal.

Súhlasí s predčasnými voľbami

„Sme jediná normálna štandardná strana na Slovensku, konzervatívna, kresťanskodemokratická strana. Sme jeden z víťazov VÚC volieb, KDH tu je, bolo a bude,“ povedal. Hlina počas príhovoru zožal niekoľkokrát silný potlesk delegátov. „Nie sme žiadna predajňa so zmiešaným tovarom. Sme jediná hodnotová strana na Slovensku,“ dodal.

Predseda kresťanských demokratov vyzdvihol, že v súčasnosti sú námestia plné ľudí, ktorí sa neboja prejaviť svoju vôľu. „To malo byť dávno, dávno sme mali odmietať zrastenie štátu a mafie. Nebudeme spolupracovať so Smerom. Nemôžeme,“ uviedol s tým, že KDH už 27. februára vydalo stanovisko, kedy povedali nie Robertovi Kaliňákovi, Tiborovi Gašparovi, Robertovi Ficovi.

Ale to dnes už podľa neho nestačí. „Poctivým riešením pre Slovensko sú určite predčasné voľby,“ vyhlásil s tým, že Slovensko ide do ťažkých časov politických, ale aj ekonomických. „Je mimoriadne dôležité zostať tým majákom,“ uviedol.