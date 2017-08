Hnutie KDH podporuje výzvu, aby ministerstvo školstva nebolo pod správou SNS

BRATISLAVA 1. augusta (WebNoviny.sk) – Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) sa pridáva k výzve hnutia OĽaNO, aby strane SNS odobrali ministerstvo školstva.

KDH tvrdí, že ministerstvo školstva musí ísť pod nútenú úradnícku správu. Stanovisko KDH poskytol agentúre SITA hovorca KDH Stano Župa.

“Na Slovensku sa príživnícka luza zmocnila školstva preto, aby parazitovali na peniazoch, ktoré majú zachraňovať životy. Kresťanskí demokrati deklarujú, že ak parlamentné opozičné strany budú od nás potrebovať nejakú súčinnosť a pomoc pri riešení situácií v školstve, sme pripravení,” uvádza sa v stanovisku KDH s tým, že v septembri by mali deti prísť do škôl, kde vládne tvorivé prostredie. “Máme celý august na to, aby sme to upratali,” dodáva KDH.

Hnutie OĽaNO minulý týždeň vyzvalo predsedu SNS Andreja Danka, aby sa jeho strana vzdala rezortu školstva pre závažné zlyhania v riadení eurofondov na vedu a výskum.

OĽaNO zároveň začalo zbierať podpisy na zvolanie mimoriadnej schôdze NR SR, na ktorej by mal byť odvolávaný minister školstva Peter Plavčan, pretože pri investíciách do vedy a výskumu za viac ako pol miliardy eur podľa hnutia zlyhal.