Hnutie OĽaNO oslavuje desať rokov, Matovič v pripísal Ficovi zodpovednosť za tisícky úmrtí

aktualizované 17. novembra, 17:47

Pre hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) a jeho lídra Igora Matoviča je charakteristický priamočiary a odvážny boj proti korupcii. Uviedol to predseda vlády Eduard Heger (OĽaNO) na sneme pri príležitosti desiateho výročia vzniku hnutia a poďakoval sa v tejto súvislosti všetkým občanom, ktorí hnutiu OĽaNO za tých desať rokov vyjadrili svoju podporu.

Politika sa otvorila komukoľvek

„Cítime tú zodpovednosť voči vám. Preferencie počas volebného obdobia nám nezvyknú priať, ale som vďačný za to, že občania sa v každých voľbách k nášmu hnutiu priznali,“ povedal Heger. Založením hnutia OĽaNO sa podľa neho politika otvorila komukoľvek, kto chcel do nej vstúpiť, najmä obyčajným ľuďom.

Premiér tým narážal na spôsob tvorby kandidačnej listiny hnutia, pre ktoré je typické, že jeho najvýznamnejší predstavitelia obsadzujú posledné miesta kandidátky.

Stabilný poslanecký klub

Predseda vlády sa vo svojom prejave vyjadril aj k pôsobeniu poslaneckého klubu OĽaNO a vlády. Poslanecký klub označil za stabilný, ktorý drží slovo, tlmí emócie a podporuje všetky reformy vlády. „Som rád, že vďaka tomu môžeme dať Slovensko do formy, opraviť ho a zveľaďovať, keďže sme ho zdedili v zúboženom stave,“ priblížil.

Členov vlády charakterizoval ako zodpovedných, pokorných a odvážnych. Heger sa dotkol aj doterajších úspechov vlády a vyzdvihol pôsobenie v jednotlivých rezortoch, ktoré patria hnutiu OĽaNO. Na záver svojho vystúpenia vyzval ľudí, aby stavali na skúsenostiach, spájali sily a nikdy sa nevzdávali.

Koalícia chce zvolávať mimoriadne rokovania

Líder OĽaNO Igor Matovič vo svojom príhovore útočil na predsedu opozičnej strany Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) Roberta Fica, ktorému pripísal zodpovednosť za tisícky úmrtí na COVID-19. „Vedome obetoval život svojich vlastných voličov za svoj pobyt na slobode, a to považujem za najväčší cynizmus. To, čo Fico a Pellegrini zo Slovenska urobili, nemá v jeho novodobej histórii obdobu. Napriek tomu však verím v dobro ľudí a v to, že budú múdrejší ako lesť Roberta Fica,“ tvrdí Matovič s tým, že za týmto účelom bude koalícia zvolávať mimoriadne rokovania parlamentu, aby poukazovala na všetky „zverstvá“ bývalých vlád Fica a Pellegriniho.

Predseda OĽaNO opäť zdôraznil, že v hnutí budú robiť všetko pre to, aby zo Slovenska vytvorili krajinu, kde budú ľudia radi žiť, a to bez strachu, že sa raz mafia vráti k moci, ale kde bude právo platiť rovnako pre každého. „Sme silná krajina silných ľudí, chopme sa preto odvahy a poďme s pokorou v ústrety sľubom, ktoré sme dali ľuďom,“ doplnil. Verí, že OĽaNO má na to, aby opäť vyhralo voľby, a preto je rád, že sa na dnešnom výročnom sneme hnutia zúčastnili aj predstavitelia ostatných koaličných strán.