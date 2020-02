Hnutie OĽaNO podľa Matoviča zobudilo spiaceho draka, Slovensko sa čoskoro môže zbaviť „ficizmu“

Ešte pár dní a Slovensko sa zbaví „ficizmu„, ktorý ho dvanásť rokov kvári a ničí. Na záver volebnej kampane pred parlamentnými voľbami to dnes vyhlásil šéf hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Igor Matovič na Námestí SNP v Bratislave. Zároveň dodal, že nič však ešte nie je rozhodnuté, aj keď neverejné prieskumy by mohli OĽaNO dodávať optimizmus.

Matovič chce vysokú volebnú účasť

Podľa Matoviča je možné po dlhých rokoch „uštedriť“ prehru Robertovi Ficovi a strane Smer – sociálna demokracia (SD), ktorá doteraz vyhrala štyrikrát voľby. Apeloval na ľudí, aby prišli v sobotu 29. februára voliť.

„Bez ľudí, ktorí v sobotu využijú právo voliť, žiadny zápas nevyhráme,“ zdôraznil. Jeho snom je, aby bola volebná účasť okolo 75 percent. „Zobudili sme spiaceho draka,“ podotkol na adresu ľudí, ktorí nechodili voliť.

Prenajali si halu

Šéf OĽaNO povedal, že chce otvorenú vládu, ktorá bude robiť pre ľudí a nebude rozlišovať, koho volili. Zopakoval, že by prijal pozíciu premiéra, ak by OĽaNO bolo najsilnejším subjektom vo vládnom zoskupení. „Nebojím sa zodpovednosti a považoval by som za hanbu povedať, že teraz utekám, nech to robí niekto iný. Ale nepredbiehajme,“ podotkol.

Na výsledky volieb chce Matovič čakať s ľuďmi bez rozdielu toho, komu dali hlas. OĽaNO preto rezervovalo Mestskú športovú halu v Trnave s kapacitou 2,5-tisíc ľudí. Prísť môže každý, kto sa vopred zaregistruje.