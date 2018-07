Hnutie OĽaNo rokuje so SaS o kandidátoch do komunálnych volieb, niektorých podporia aj finančne

BRATISLAVA 9. júla (WebNoviny.sk) – Rokovania o koalíciách v komunálnych voľbách pokračujú. Zhodli sa na tom predsedníčka poslaneckého klubu hnutia OĽaNO Veronika Remišová a predseda strany SaS Richard Sulík.

Ako pre agentúru SITA uviedol Richard Sulík, dohoda o predvolebnej spolupráci s hnutím OĽaNO je rámcová dohoda a konkrétne sa napĺňa pri každom jednom meste a obci samostatne.

Finančná podpora na kampaň

„V Bratislave SaS podporí Jána Mrvu, v Banskej Bystrici Igora Kašpera, v Košiciach Jaroslava Poláčka. Peter Fiabáne je kandidát na primátora Žiliny, ktorý bude mať podporu SaS a Jána Grešša podporujeme ako kandidáta na primátora Nitry. Chceme dotiahnuť aj zvyšné krajské mestá Prešov, Trenčín a Trnavu,“ uviedol Sulík, podľa ktorého hlavne kandidáti musia urobiť veľa, aby podporu voličov získali.

„Strana Sloboda a Solidarita má 200 členov a v komunálnych voľbách sa volí 130 primátorov, 2 700 starostov a vyše 16 tisíc poslancov. SaS nemá ambíciu pokryť všetky miesta,“ podotkol.

Z radov SaS bude v Čadci na post primátora kandidovať okresný predseda SaS Jozef Pajer, v Senici bude kandidovať okresný predseda Pavol Kalman. „Obaja dostanú od strany aj finančnú podporu na svoju kampaň,“ dodal s tým, že pre SaS je dôležité, aby kandidáti nemali „čudných darcov“.

Sústredia sa na mestá

Ako za OĽaNO pre agentúru SITA uviedla Remišová, v obciach bude OĽaNO kandidátov stavať len výnimočne, sústredí sa najmä na mestá.

„Nepokladáme za najdôležitejšie postaviť svojho kandidáta, ale presadiť najlepšieho kandidáta. Ak v Trnave alebo v Trenčíne má dobré výsledky súčasný primátor, načo by sme stavali svojho vlastného kandidáta a znižovali šance na úspech? Takisto v Žiline sme sa rozhodli podporiť nezávislého kandidáta Petra Fiabáneho, v ktorého máme dôveru, že bude Žilinu riadiť dobre a čestne,“ povedala Remišová.

Je presvedčená, že v lokálnej politike nestačí dobrý marketing, lokálna politika je o kontakte s ľuďmi. „Dobré meno a charakter zaváži v komunálnych voľbách viac ako vo veľkej politike. Aj pri zostavovaní kandidátok na poslancov sa snažíme byť opatrní a dôslední. Stáva sa nám, že naši kandidáti nechcú ísť na kandidátku s ľuďmi z inej strany práve preto, aby sa, poviem to obrazne, neocitli v ´zlej spoločnosti´ a nepošpinili si meno,“ uviedla.

Danko vyhlásil komunálne voľby

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Andrej Danko vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí. Deň konania volieb určil na sobotu 10. novembra 2018.

Vo vyhlásení určil Andrej Danko lehotu na určenie volebných obvodov pre voľby poslancov obecných zastupiteľstiev a počtu poslancov obecných zastupiteľstiev v nich do 17. augusta 2018, lehotu na utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností do 11. septembra 2018, lehotu na utvorenie miestnych volebných komisií do 11. septembra 2018 a lehotu na ich prvé zasadanie do 18. septembra 2018.

Okresné volebné komisie a okrskové volebné komisie majú byť vytvorené do 11. októbra 2018 a prvýkrát zasadnúť majú do 24. októbra 2018.