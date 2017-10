Hnutie OĽaNO zverejní zoznam členov, ak tak urobia aj Smer-SD, SNS a Most-Híd

BRATISLAVA 23. októbra (WebNoviny.sk) – Hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽANO) rozširuje svoju členskú základňu.

„Hnutie malo k 31. decembru 2016 trinásť členov, čo riadne zverejnilo v záverečnej správe,“ uviedol pre agentúru SITA hovorca hnutia Matúš Bystriansky s tým, že zoznam členov hnutie zverejní v prípade, že ich riadne zverejnia aj štandardné strany ako Slovenská národná strana (SNS), Smer-SD alebo Most-Híd.

Boj za Slovensko bez korupcie

Hnutie dlhodobo kritizuje predseda SNS Andrej Danko, ktorý navrhuje novelu zákona o politických stranách. Podľa nej by mali mať politické strany minimálne 500 členov. Ako však Bystriansky uviedol, hnutie je otvorené novým členom, no každý z nich musí spĺňať isté kritériá, ktoré OĽANO stanovuje.

„Samozrejme, každý záujemca musí spĺňať určité kritériá a prihlásiť sa k našim hodnotám a programovej vízii. Našimi programovými prioritami je boj za Slovensko bez korupcie, za lepší život rodín a za lepšie a efektívnejšie služby štátu, ako je zdravotníctvo, školstvo, polícia či fungovanie úradov. Naším hlavným cieľom je po budúcich voľbách vytvoriť vládu zmeny, ktorá bude Slovensko spravovať čestne, spravodlivo a s úctou ku všetkým obyvateľom našej krajiny,“ pripomenul.

SNS pripravuje návrh zákona

„Každý záujemca o spoluprácu s hnutím OĽANO má možnosť vybrať si, či chce byť registrovaný sympatizant, aktívny dobrovoľník alebo riadny člen hnutia a spolupodieľať sa na jeho budovaní,“ uviedol. Dodal, že za členstvo v hnutí sa v súčasnosti neplatí. OĽANO má v pláne postupne vytvoriť aj svoje krajské a okresné štruktúry, ako by to malo vyzerať, bude zrejmé v závislosti od toho, akí členovia sa v ktorých častiach Slovenska prihlásia.

Predseda NR SR a SNS Andrej Danko je presvedčený o tom, že strana, ktorá chce kandidovať v parlamentných voľbách, by mala mať dostatočný počet členov s celoslovenským pôsobením, aby mala transparentné nakladanie s majetkom a aby bola zrovnoprávnená súťaž politických strán. Danko už pred vyše rokom avizoval, že SNS príde do NR SR s návrhom na zmenu zákona o politických stranách, ktorý by mal stanoviť minimálny počet členov strany.