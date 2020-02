Hnutie Sme rodina bude drahou nevestou, Kollár je ochotný rokovať s každým

Hnutie Sme rodina bude drahá nevesta, pretože bude bojovať za ľudí, povedal líder politického hnutia Sme rodina Boris Kollár po zverejnení exit pollu. Poďakoval sa svojim voličom a poukázal na to, že podľa povolebného prieskumu získal vyše sedem percent hlasov. Zároveň zagratuloval hnutiu Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti a jeho lídrovi Igorovi Matovičovi, ktorý je podľa exit pollu víťazom.

Budú bojovať za ľudí

Kollár poznamenal, že je rád, že ľudia pochopili, že ak má prísť skutočná zmena, tak môže prísť len tým spôsobom, že sa na ľudí bude pozerať srdcom, nie cez peňaženku či tabuľku. Podotkol, že ak hnutie bude v nejakej vláde, bude vyvažovať sociálny program, aby sa ľudia prestali báť. „Ak budeme my v nejakej vláde po týchto voľbách, tak my sa budeme v prvom rade pozerať na päť miliónov ľudí, ktorí si nie vždy vedia pomôcť sami. Toto vám môžem z tohto miesta sľúbiť,“ uviedol Kollár.

Kollár potvrdil, že budú drahou nevestou. „Drahá nevesta – tým spôsobom, že budeme bojovať za tých ľudí. A za ľudí, keď chcete bojovať, nemôžete byť lacný,“ poznamenal. Dodal, že ho zaujímajú dôchodcovia, matky a aj zdravotne ťažko postihnutí. K budúcej zostave vlády sa vyjadrovať ešte nechcel.

Sú pripravení rokovať s každým

„Uvidíme, aké budú výsledky, uvidíme či príde k nejakým rokovaniam. My sme pripravení rokovať s každým po týchto voľbách,“ poznamenal a dodal, že viac bude vedieť povedať v nedeľu.

Do parlamentu by sa podľa zverejneného exit pollu dostalo osem politických strán a na šiestom mieste Sme rodina so ziskom 7,5 percenta. V parlamentných voľbách v marci 2016 hnutie Sme rodina získalo 6,62 percenta hlasov. Účasť na voľbách bola takmer 60 percent, čo znamená, že voliť prišlo vyše 2,6 milióna oprávnených voličov.

