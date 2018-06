Sme rodina plánujú spoluprácu so SaS a OĽaNO, chcú pripraviť najkvalitnejší volebný program

BRATISLAVA 16. júna (WebNoviny.sk) – Postup hnutia pri voľbách do orgánov samosprávy obcí i postup v kampani pred prezidentskými voľbami v roku 2019 boli témami sobotňajšieho kongresu hnutia Sme rodina – Boris Kollár v Žiline. Ako ďalej agentúru SITA informoval tlačový odbor hnutia, na kongrese bolo sedemdesiat delegátov.

Koalície na komunálnej úrovni

Kongres v sobotu prijal vyhlásenie k voľbám do samosprávy obcí a voľbám prezidenta SR, ktoré má pre príslušné orgány hnutia Sme rodina odporúčací charakter. V súvislosti s voľbami do orgánov samosprávy obcí delegátov informovali o rokovaniach o kreovaní koalícií na komunálnej úrovni.

„Z doterajších rokovaní, ktoré členovia predsedníctva absolvovali s ostatnými stranami, vyplynulo, že budeme spolupracovať predovšetkým so stranami SaS a OĽaNO. Na regionálnej úrovni sme rokovali aj s ďalšími stranami, a tak ako v parlamente pozeráme na to, či návrhy pomôžu občanom, a nie na to, kto ich predkladá. Pre nás je dôležité, aby kandidát pracoval pre občanov a nie pre svojich sponzorov a oligarchov. To je naše hlavné kritérium pri podpore kandidátov v komunálnych voľbách,“ uviedol predseda hnutia Boris Kollár.

Činnosť pracovných skupín

Kongres slúžil ako platforma pre interaktívnu výmenu informácií o činnosti a programe hnutia medzi členskou základňou a predsedníctvom hnutia. Účastníkmi kongresu boli predseda hnutia Sme rodina Boris Kollár, podpredseda a kandidát na prezidenta SR Milan Krajniak, ďalší členovia predsedníctva, členovia poslaneckého klubu NR SR za Sme rodina a členovia okresných predsedníctiev z jednotlivých regiónov Slovenska.

„Pozornosť delegátov kongresu sa upriamila aj na rozvíjanie činnosti pracovných skupín, ktorých činnosť má na starosti ako koordinátor generálny manažér hnutia. Kvalita predkladaných legislatívnych návrhov je pre naše hnutie prioritná,“ uvádza hnutie v tlačovej správe.

„Konkrétne odborné témy sa rozoberajú v jednotlivých pracovných skupinách, pričom výsledky v podobe jednotlivých legislatívnych návrhov sa predkladajú na rokovanie Národnej rady SR. Na budúci rok bude treba pripraviť čo najkvalitnejší volebný program hnutia do parlamentných volieb 2020,“ spomenuli.