Hnutiu OĽaNO sa nepozdávajú výzvy na dotácie na rybníky, v jednej údajne figuruje Bugárov človek

BRATISLAVA 4. júla (WebNoviny.sk) – Hnutiu OĽaNO sa nepozdáva osem výziev zameraných na dotácie na rybníky. Ako informovala poslankyňa Veronika Remišová, výzvy boli neprehľadné, mali zle nastavené podmienky.

„Do viacerých výziev sa podľa aktuálnych údajov nikto neprihlásil, keďže v zozname nie je pri niektorých výzvach ani jedna úspešná žiadosť,“ povedala poslankyňa.

Starosta za stranu Most-Híd

Ako pokračovala, v jednej z výziev ministerstvo pôdohospodárstva po roku podpísalo v máji tohto roku jedinú zmluvu. „A v zápätí ako podpísalo zmluvu, tak oznámilo, že výzvu ruší. Spolumajiteľom vybranej firmy je starosta za stranu Most-Híd v malej obci a za dotáciu skoro 250 tisíc eur sa chystá vybagrovať bahno z rybníka a obnoviť prístupovú cestu. Minulý rok mala táto firma tržby 46 tisíc eur, osobné náklady zhruba na úrovni minimálnej mzdy pre jedného človeka. Starosta je podľa médií Bugárov človek, netají sa s tým, že mal blízko aj ku generálnemu prokurátorovi Trnkovi, figuruje vo viacerých firmách,“ vyhlásila Remišová.

V druhej výzve mal rezort pôdohospodárstva 28. mája schváliť jedinú dotáciu z celej výzvy. „Ide o 300 tisíc eur pre firmu, ktorej spolumajiteľkou je pani Flašíková. A v ten istý deň sa ministerstvo rozhodlo, že výzvu zruší. Minulý rok táto firma pre týždenník Trend odhadla náklady na výstavbu rybníkov približne na 100 tisíc eur, pri žiadosti o dotáciu od štátu už písala o nákladoch 600 tisíc eur. Keďže prevádzka vytvorí dve pracovné miesta, ide približne o viac ako 150 tisíc eur na jedno vytvorené miesto,“ upozornila poslankyňa.

Ministerstvo malo podľa Remišovej výzvy vyhlásiť v máji minulého roka, v septembri ich zmenilo a nakoniec opäť aktualizovalo tento rok, pričom zásadným spôsobom malo zmeniť podmienky pre uchádzačov. „Krátko na to výzvy úplne zrušilo. V jednom prípade ministerstvo výzvu aktualizovalo 28. mája a v ten istý deň oznámilo, že výzvu ruší,“ doplnila.

Výzva ministerke Matečnej

Pri výzvach bolo podľa Remišovej viacero problémov, ako konštatovala, vyzerá to, že rezort určoval výšku dotácie „od buka do buka“. Nedostatkom mala byť aj byrokracia, konkrétne ide o to, že ministerstvo takmer po roku zrušilo požiadavku na zápis do registra partnerov štátu. „Takisto ministerstvo krátko pred zrušením výziev zrušilo povinnosť mať stavebné povolenie, čo je zásadná zmena,“ poukázala.

Nové vyhlásenie výziev malo byť v júni tohto roka. „Výzvy nie sú vyhlásené dodnes,“ poznamenala Remišová. Podľa plánu podpory sú výzvy roztrieštené na osem eurofondových výziev.

Poslankyňa vyzýva ministerku pôdohospodárstva Gabrielu Matečnú a jej rezort, aby sa pri nových výzvach zamerali na výrazné zjednodušenie byrokracie a zaviedli férové hodnotenie.