Hodnota bitcoinu na burze naďalej klesá, inštitúcie na Wall Street sa vyhýbajú virtuálnym menám

BRATISLAVA 6. septembra (WebNoviny.sk) – Pre obavy, že finančné inštitúcie na Wall Street sa vyhýbajú virtuálnym menám, pokračuje pokles bitcoinu.

Dôvodom sú správy v médiách, podľa ktorých banka Goldman Sachs odkladá plány na zriadenie obchodovacej platformy pre digitálne meny. Bitcoin vo štvrtok oslabil o 4,45 percenta čiže o 300 USD na hodnotu 6 382 USD. Informuje o tom portál bbc.com.

Bitcoin za posledných deväť mesiacov stratil dve tretiny svojej hodnoty. V polovici decembra sa obchodoval na úrovni nad 19 tis. USD.

Budúci regulačný rámec pre digitálne meny zostáva nejasný a americká Komisia pre cenné papiere a burzy (SEC) upozornila, že niektoré digitálne meny emitované v rámci prvej verejnej ponuky by sa mohli považovať za cenné papiere. Znamená to, že na obchodovanie s nimi by sa vzťahovali americké federálne zákony, dodáva bbc.com.

(1 EUR = 1,1582 USD)