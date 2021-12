Hodnotenie prínosov inovatívnej liečby môže aj na Slovensku dosiahnuť európsky štandard, zhodujú sa odborníci

Parlament prednedávnom schválil zákon, podľa ktorého má na Slovensku vzniknúť Národný inštitút pre hodnotu a technológie v zdravotníctve (HTA agentúra). Ministerstvo zdravotníctva zároveň ohlasuje očakávanú reformu úhrad za inovatívne lieky. Podľa slovenských aj zahraničných odborníkov, ktorí sa stretli v rámci okrúhleho stola Americkej obchodnej komory, môže správne nastavenie procesov pomôcť Slovensku konečne sa priblížiť európskym štandardom a zlepšiť dostupnosť inovatívnej liečby pre pacientov.

Téma hodnotenia inovácií je zásadná pre zdravotnícke systémy v celej Európe

Inovatívne technológie a terapie často predstavujú úplne nový spôsob liečby, ktorý si vyžaduje aj nové spôsoby hodnotenia ich prínosov. Téma HTA (Health Technology Assessment – hodnotenie zdravotníckych technológií) je preto v kontexte posudzovania inovácií v zdravotníctve zásadná pre budúcnosť zdravotníckych systémov v celej Európe.

„HTA agentúry môžu mať významnú úlohu pri zlepšovaní dostupnosti inovatívnej liečby, a zároveň môžu pomôcť urýchliť proces sprístupnenia inovatívnych technológií a modernej liečby pacientom,“ objasňuje situáciu Alan Lovell z The Economist Impact Unit (EIU), divízie skupiny The Economist. Je hlavným autorom tohtoročnej analýzy, ktorá sa téme podrobne venuje. Ako vyplýva z jej kľúčových zistení: HTA agentúry a ich činnosť čelia v súčasnosti mnohým výzvam, ktoré sú spojené s príchodom nových technológií. Týmto výzvam sa nevyhne ani Slovensko.

Slovensko má príležitosť priblížiť sa európskym štandardom

Dostupnosť modernej liečby je pre Slovensko dlhodobou výzvou. Ako v jednej z mála krajín EÚ, nebola na Slovensku doposiaľ etablovaná funkčná HTA agentúra pre posudzovanie hodnoty inovácií zdravotníckych technológií a opodstatnenosti ich úhrady. „Dnes je vzhľadom na skúseností iných európskych krajín jasné, že pri posudzovaní liekov je potrebné brať do úvahy aj ich medicínsko-ekonomickú efektívnosť a prínos, rovnako ako hlas pacientov. Mojou ambíciou je nastaviť systém tak, aby bol transparentný a predvídateľný,“ komentuje situáciu nový štátny tajomník Ministerstva zdravotníctva, prof. Robert Babeľa, dlhoročný expert na HTA. Slovensko tak dostane príležitosť zlepšiť dostupnosť inovatívnej liečby pre pacientov a priblížiť sa európskym štandardom.

Odpoveďou môže byť aj väčšie zapojenie pacientov

Viacerí európski odborníci z oblasti zdravotnej politiky sa tiež zhodujú v názore, že hlas pacientov by mal zohrávať väčšiu úlohu pri diskusiách o hodnote inovatívnej terapie. Aj autori analýzy The Economist Impact Unit sú presvedčení, že ich zapojenie pomáha dostať potreby pacienta do centra pozornosti pri rozhodovaní o úhradách nových liekov: „Skúsenosti pacientov sú kľúčové v diskusiách o prínosoch liečby, keďže sú to práve oni, ktorých sa dopady nastavenia HTA procesov najviac dotýkajú,” objasňuje Lovell. Pacienti a ich skúsenosti totiž prinášajú tak potrebné informácie o úspešnosti a prínosoch inovatívnej terapie. Širšie zapojenie pacientov do HTA procesov sa aj na základe príkladov zo zahraničia ukazuje ako jedna z odpovedí na spomenuté výzvy.

„S ministerstvom zdravotníctva plánujeme ďalej diskutovať o zmenách zákonov tak, aby aj pacienti na Slovensku mali rovnaké postavenie v rozhodovacích procesoch, ako v zahraničí. Vidíme, že záujem o spoluprácu zo strany ministerstva je a veríme, že ju využijeme v prospech zlepšovania postavenia slovenských pacientov,“ uzatvára Mária Lévyová, prezidentka Asociácie na ochranu pacientov na Slovensku.

Odbornú diskusiu na túto dôležitú tému podporujú aj mnohé súkromné spoločnosti združené v Americkej obchodnej komore v SR. Hlavným partnerom HTA okrúhleho stola je spoločnosť Janssen Slovakia, ďalšími partnermi spoločnosti Abbvie a Roche Slovensko.

Poznámky:

Použité analýzy: The Economist Intelligence Unit (2021): Assessing innovation: How Health Technology Assessment can adapt to improve the evaluation of novel cancer therapies in Europe https://www.janssen.com/emea/sites/www_janssen_com_emea/files/assessing_innovation_-_how_hta_can_adapt_to_improve_the_evaluation_of_novel_cancer_therapies_in_europe.pdf

