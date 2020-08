Hokej bez fanúšikov je nudný, tvrdí brankár Rask a kritizuje nulovú atmosféru počas play-off NHL

Po štvrtkovej prehre s Carolinou (2:3) sa brankár Bostonu Bruins Tuukka Rask zamračil a vravel, že hokej bez fanúšikov v Toronte je nudný. V súvislosti s aktuálne rozbehnutým play-off použil porovnanie s prípravnými zápasmi. Nemyslel to zle, ale jeho slová môžu vyvolať protichodné reakcie.

„Sú také momenty, keď sa niečo deje a to je v poriadku. Potom však príde päť minút, keď sa len korčuľuje od bránky k bránke v nulovej atmosfére. Vtedy sa cítim, ako keby sme hrali prípravný zápas. Samozrejme, treba to hodiť za hlavu, napumpovať sa energiou a nastaviť na play-off,“ skonštatoval Tuukka Rask pred zámorskými médiami.

Pred sobotňajším pokračovaním série proti Caroline Hurricanes (stav 1:1) dostal kapitán Bostonu Zdeno Chára otázku, ako sa kabína stavia k reakcii Raska na súčasné dianie v play-off v Toronte.

Dve „bubliny“ play-off

Práve miestna Scotiabank Arena je jedným z dvoch „bublín“, resp. dejísk play-off, kde sa v čase špeciálneho režimu v boji proti koronavírusu odohrávajú zápasy Východnej konferencie. Tým druhým dejiskom je Rogers Place na Západe v Edmontone.

„Predovšetkým chcem povedať, že Tuukka má právo na svoj názor. Nemyslím si, že čokoľvek z toho, čo povedal, myslel v zlom. Chcel byť iba úprimný a nezazlievame mu, že to povedal. Pre nás všetkých je súčasná situácia niečím novým, nikto ju ešte nezažil a vnímame ju rôzne,“ skonštatoval Zdeno Chára na tlačovej konferencii, cituje ho TSN.

Rask zároveň priznal, že momentálne nie je v najlepšej forme. „Nie je to ideálne, ale snažím sa zlepšiť, mať z hokeja radosť. Nestresujem sa veľmi z toho, aký uhráme výsledok. Vravím si, že je august a raz treba vyskúšať hrať hokej aj v tomto mesiaci,“ snažil sa zľahčiť situáciu Rask.

Haláka ešte neplánuje nasadiť

Tréner Bruce Cassidy má kvalitného náhradníka v podobe Slováka Jaroslava Haláka, zatiaľ však jeho služby zrejme nevyužije. Cassidy si nevšimol, aby vo štvrtkovom zápase dostal Rask lacné góly.

„Náš brankár sa môže zlepšiť, ale to platí pre celé mužstvo. Brankársky post je náročnejší na správne nastavenie po takej dlhej pauze. Musí sa prispôsobiť rýchlosti striel a nemá veľký priestor na chyby. Inak na to doplatí celé mužstvo. Ak sa zlepšíme v obrannej činnosti pred brankárom, verím, že aj on nám ponúkne zákrok navyše, ktorý nás podrží v zápase,“ zamyslel sa Cassidy.

Štvrtkový zápas číslo 2 v tíme Bostonu neabsolvoval český kanonier David Pastrňák. Vyradilo ho nešpecifikované zranenie, ale Cassidy dúfa v jeho sobotňajšie nasadenie. „V piatok s nami netrénoval, ale verím, že nastúpi. Rozhodnutie urobíme v sobotu ráno,“ doplnil Cassidy na adresu 48-gólového strelca z tzv. regular season.