Hokejista Tomáš Matoušek bude opäť obliekať dres Banskej Bystrice

BANSKÁ BYSTRICA 14. decembra (WebNoviny.sk) – Slovenský hokejový útočník Tomáš Matoušek sa po osemnástich mesiacoch vracia do Banskej Bystrice. S úradujúcim slovenským šampiónom sa dohodol na kontrakte do konca aktuálnej sezóny. O tejto správe informuje oficiálny web klubu.

Tomáš Matoušek pôsobil pod Urpínom už v mládežníckych kategóriach a za seniorský tím odohral, vrátane play off, 220 zápasov s bilanciou 26 gólov a 41 asistencii. Odchovanec klubu bol aj pri historicky prvom titule „baranov“, ktorí v sezóne 2016/2017 zdolali vo finálovej sérii Nitru 4:1 na zápasy.

Dvadsaťšesťročný hráč reprezentoval Slovensko na majstrovstvách sveta 2017. V Kolíne nad Rýnom nastúpil v piatich stretnutiach a dvakrát sa zapísal do streleckej listiny. Posledný rok a pol odohral vo farbách českého Litvínova, kde sa mu však nedarilo podľa predstáv. S mužstvom sa do play off neprebojoval a v celkovo 82 zápasoch strelil len päť gólov a na ďalších šesť prihral.