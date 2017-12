Aktualizované: Hokejisti Slovana uspeli v druhom zápase po sebe, znova pokorili Jokerit Helsinki

aktualizované 30. decembra 20:32

BRATISLAVA 30. decembra (WebNoviny.sk) – Hokejisti HC Slovan Bratislava triumfovali nad hráčmi fínskeho Jokeritu Helsinki tesne 3:2 na domácom ľade v sobotňajšom stretnutí Kontinentálnej hokejovej ligy (KHL).

Skóre otvoril v 7. min krídelník hostí Nicklas Jensen, 46 sekúnd pred koncom úvodnej tretiny vyrovnal strelou spomedzi kruhov útočník „belasých“ Juraj Mikúš.

V 42. min poslal domácich do vedenia Nick Ebert po strele Borisa Sádeckého, asistenciu mal aj Kanaďan Ryan Garbutt, pre ktorého to bol premiérový zápas za Slovan. V 53. min vyrovnal stav Steve Moses, o triumfe jediného slovenského účastníka v KHL rozhodol o dve minúty neskôr Patrik Lamper.

KONTINENTÁLNA HOKEJOVÁ LIGA

sobota

HC Slovan Bratislava – Jokerit Helsinki 3:2 (1:1, 0:0, 2:1)

Góly: 20. J. Mikúš, 42. Ebert (Sádecký, Garbutt), 55. Lamper (A. Šťastný) – 7. N Jensen (H. Ikonen, Regin), 53. Moses (Gilroy)

Vylúčení: 3:3 na 2 min, presilovky a oslabenia: 0:0, rozhodovali: Jeřábek, Fraňo (obaja ČR) – Kučava, Novikov (obaja Rus.), 10055 divákov

Zostavy:

Slovan Bratislava: Štepánek – Meszároš, Sersen, Ebert, Després, T. Voráček, Švarný, Bačík – Řepík, Colby Genoway, Kašpar – J. Mikúš, Ščerbatov, Buchtele – Lamper, A. Šťastný, Skalický – M. Sloboda, Sádecký, Garbutt

Jokerit Helsinki: Zapolski – Gilroy, Kivistö, Lepistö, Huhtala, J. Jensen, Lauridsen – Regin, Ikonen, N. Jensen – Moses, O’Neill, Joensuu – Norman, Jormakka, Palola – Antilla, Wirtanen, Marjamäki – Mäki

Hlasy:

Eduard Zankovec (tréner Slovana Bratislava): „Bol to veľmi podobný zápas ako v Helsinkách. Viac sme boli v defenzíve, no výborne chytal brankár. Hrá sa nám lepšie proti silnejším protivníkom. Dnes to bolo tesné, ak by súper skóroval, mohlo to byť iné.“

Jukka Jalonen (tréner Jokeritu Helsinki): „Gratulujem Slovanu k triumfu. Slovan dal o gól viac, rozhodcovia boli excelentní. Neviem, ako hrá Slovan proti ostatným tímom, ale proti nám je vždy dobrý a hrá sa nám proti nemu ťažko.“

Juraj Mikúš (útočník Slovana, autor gólu): „Jokerit výborne korčuľuje, ale hrá taký jednoduchší hokej. Nahadzujú veľa pukov do útočného pásma. Ruské tímy viac držia puk. Možno to je iba náhoda, že sa nám proti Fínom tak darí, no možno to má nejaké opodstatnenie. Dôležité je, že sme zvíťazili. Všetci sme chceli, aby v tomto období naše manko na play-off nebolo také veľké, ale som rád, že sme to v ostatných zápasoch nezabalili a bojovali sme.“

Ivan Švarný (obranca Slovana Bratislava): „Tieto dva zápasy nám prišli vhod. Ukázali sme, že každý súper je zdolateľný. Hrali sme veľmi dobre v obrane, nerobili sme chyby na modrej čiare a nepúšťali sme ich do vyložených šancí či prečíslení. Kubo (Štepánek, pozn.) to parádne zavrel a dal nám šancu na triumf.“

Jakub Štěpánek (brankár Slovana Bratislava): „V našej situácii to asi nič nerieši, ale každé víťazstvo sa počíta aspoň pre tú chvíľkovú radosť. Myslím si, že aj fanúšikovia si to užili. Bol vypredaný štadión, tak snáď sme sa im aspoň trochu odvďačili, aj keď iba jeden zápas je slabá náplasť za celú sezónu.“

I. tretina

Do prvej vážnej situácie v stretnutí sa dostali hráči Jokeritu v 7. min a hneď ju aj využili. Dánsky krídelník so skúsenosťami zo severoamerickej NHL Nicklas Jensen vystrelil z ľavého kruhu, gólman „belasých“ Jakub Štěpánek puk betónom iba vyrazil a keď sa opäť dostal k Jensenovi, ten sa druhýkrát už nemýlil.

O minútu neskôr mohli viesť hostia o dva góly, Marko Antilla vak trafil iba konštrukciu bránky Slovana. V závere prvej tretiny sa do šancí začali dostávať i domáci, amerického brankára Ryana Zapolského postupne neprekonali Andrej Šťastný, Lukáš Kašpar ani Colby Genoway. Slovan sa predsa napokon dočkal ešte pred prvou sirénou, 46 sekúnd pred koncom úvodného dejstva vyrovnal strelou spomedzi kruhov útočník „belasých“ Juraj Mikúš.

II. tretina

V bezgólovej druhej tretine, v ktorej sa v dobrom svetle ukázali najmä brankári oboch tímov.

III. tretina

V 42. min potešil vypredaný bratislavský štadión Nick Ebert, ktorý tečoval strelu Borisa Sádeckého. Asistenciu si pripísal i Kanaďan Ryan Garbutt, pre ktorého to bola premiéra za Slovan. V 52. min dorazil puk za Štěpánkov chrbát Steve Moses. O víťazovi stretnutia rozhodol už o dve minúty neskôr v treťom zápase v drese „belasých“ Patrik Lamper.