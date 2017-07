Hokejisti Slovana začali prípravu na novú sezónu KHL, ku tímu sa pripojili aj noví legionári

BRATISLAVA 3. júla (WebNoviny.sk) – Hokejový Slovan Bratislava v pondelok predpoludním začal so spoločnou prípravou hráčov na novú sezónu v Kontinentálnej hokejovej lige (KHL). Pod vedením trénera Miloša Říhu, ktorý už mal k dispozícii aj nového asistenta trénera Róberta Petrovického, sa pripravovali aj noví legionári – fínsky obranca Tommi Taimi a český útočník Jan Buchtele.

Na ľad “belasí” prvýkrát vykorčuľujú v utorok popoludní. “Veľmi sa teším na pôsobenie v Slovane. Pred podpisom zmluvy som sa s pár chalanmi bavil o tejto možnosti. V minulosti som už v Bratislave bol a páčilo sa mi tu. Je ťažké povedať, čo očakávame od novej sezóny. Prvoradým cieľom je však isto postup do play-off,” povedal po prvej tréningovej jednotke 26-ročný Taimi. Jeho rovesník Buchtele poznamenal: “Hlavný dôvod môjho príchodu do Slovana bolo, že som chcel zostať v KHL. Rozhodol som sa pre Slovan a verím, že to bude najlepšie možné riešenie. Už som tu bol a teším sa na skvelú atmosféru.”

Sústredenie ukáže hráčov v záťaži

Po pár dňoch v Bratislave sa Slovan presunie na sústredenie do Rakúska. “Teším sa na to, pretože tam spoznáme hráčov v obrovskej záťaži. Ukáže sa aj mentálna sila hokejistov. Tam už to postupne začneme formovať do dvojíc, veď už ďalší týždeň máme dva prípravné zápasy v Pardubiciach. Na začiatok sezóny sa chceme pripraviť lepšie ako pred rokom,” poznamenal kouč Říha. Zmluvu v Slovane zatiaľ majú dvaja brankári, šiesti obrancovia (jeden z nich na skúške) a ôsmi útočníci.

“Pricestoval som do Bratislavy skoro ráno a ešte nemám detaily o možných ďalších príchodoch. Rozprávať sa o tom budeme neskôr. Zatiaľ nie som spokojný s formovaním kádra. Mali sme to takmer hotové už pred mesiacom, ale niektorí hráči a rozhodli inak. Spolovice tak začíname odznova. Čakáme na ďalších hráčov, ktorí tento týždeň podpíšu kontraktu a prídu s nami na sústredenie. Cheechoo by chcel začať až v októbri či novembri, čo my akceptovať nechceme. Začiatok základnej časti totiž bude veľmi dôležitý. U Taffa verím, že sa rozhovory rýchlo posunú a bude s nami na sústredení,” povedal tréner Miloš Říha.

Meszároš urobil veľký kus práce

Stále nie je stopercentne k dispozícii obranca Andrej Meszároš, ktorému zranenie nedovolilo dokončiť predchádzajúcu sezónu. “Päť mesiacov po operáciách urobil veľký kus práce. Normálny človek by mal mať po niečom takom pauzu šesť až deväť mesiacov, no on sa o dva či tri týždne zapojí do našej prípravy,” prezradil Říha. Jeho pomocníkom v sezónu 2017/2018 bude aj Róbert Petrovický, ktorý doteraz pracoval v Dukle Trenčín. “Potrebovali sme človeka na skvalitnenie práce so zahraničnými hokejistami. Sme radi, že ho tu máme. Je to mladý ambiciózny tréner,” poznamenal Říha.

Z predchádzajúcej sezóny zostal v tíme kanadský brankár Barry Brust, dvojičku s ním utvorí Jaroslav Janus. Ten sa po viac ako troch rokoch vrátil do známeho prostredia. “Veľmi sa teším na opätovné pôsobenie v Slovane. Verím, že všetci spolu vytvoríme jednoliaty a úspešný kolektív. S Barrym máme každý svoje slabšie stránky. Ak sa budeme podporovať, ako dvojička sa môžeme posunúť vpred,” myslí si Janus.

Po trojročnej pauze sa do Slovana vrátil útočník Juraj Mikúš, vicemajster sveta z Helsínk 2012. “Zatiaľ som v kabíne našiel veľa nových tvárí. Káder sa ešte bude dopĺňať, no pár hráčov som poznal, rovnako aj realizačný tím. Skladaním tímu sa nezaoberám, mojou prioritou je ukázať sa v dobrom svetle. Verím v úspešný návrat do Slovana. Návrat do KHL je pre mňa veľká výzva a verím, že sa jej zhostím dobre. Ak bude zdravie, tak o sebe nepochybujem. Verím, že tímu pomôžem k dobrým výsledkom,” poznamenal Mikúš.