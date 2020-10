Hokejistov Košíc ešte čakajú testy, no chcú začať hrať. Popradčania sa zas tak skoro na ľad nedostanú

Šatňu HC Košice zasiahol koronavírus ako jednu z prvých v najvyššej slovenskej hokejovej súťaži a práve východniari sú jediné mužstvo, ktoré v novom ročníku Tipos extraligy ešte neodohralo ani jeden zápas.

Košičania však hlásia pozitívnu zmenu – zdravotný stav väčšej časti kádra sa zlepšil. Po ďalšom pretestovaní a potrebných úkonoch by mohli hráči vykorčuľovať na prvý tréning väčšiny tímu v Steel aréne už vo štvrtok 15. októbra. Všetko bude závisieť od výsledkov testov a usmernení lekárov a hygienikov.

Košičania chcú už hrať

„Ak začneme trénovať vo štvrtok, na prvý zápas by sme mohli nastúpiť už v nedeľu 18. 10. v naplánovanom 6. kole proti Banskej Bystrici na zvolenskom ľade. Tím by za normálnych okolností potreboval dva týždne na dobehnutie vynechaných tréningov, nemáme však na výber. Ak to situácia umožní, nastúpime už v nedeľu s hráčmi, ktorých zdravotný stav bude vyhovujúci. Chceme už hrať,“ uviedol Jan Šťastný, športový riaditeľ a zároveň hlavný tréner HC Košice, na klubovom portáli hckosice.sk.

„Vedenie HC Košice aktívne komunikuje so zástupcami ostatných klubov Tipos extraligy a hľadá náhradné termíny na odohranie vynechaných zápasov. Kalendár budeme na klubovej stránke aktualizovať po potvrdení dátumov konkrétnych zápasov,“ informoval oficiálny web HC Košice.

Koronavírus hlási už aj HK Poprad

Už aj v hokejovom mužstve HK Poprad sa vyskytlo ochorenie COVID-19. Hráči aj všetci členovia realizačného tímu HK Poprad prerušili tréningový proces vzhľadom na pozitívny test v kabíne A-mužstva. Informuje o tom oficiálny web Popradčanov.

„K celej veci pristupujeme zodpovedne a komunikujeme s najvyššími zdravotníckymi úradmi. Hráči aj realizačný tím sú izolovaní v domácej karanténe. S určitou platnosťou neodohráme najbližšie dva domáce duely proti Novým Zámkam a maďarskému Miškovcu. Viac informácií poskytneme večer. Pevne veríme, že sa spoločne všetko zlepší a čoskoro sa zídeme opäť na zimnom štadióne,“ oznámilo vedenie klubu na webe hkpoprad.sk.

Podtatranci stihli v novej sezóne Tipos extraligy odohrať tri zápasy s bilanciou dve víťazstvá a jedna prehra, So ziskom 6 bodov im v neúplnej tabuľke patrí tretia priečka.