Hokejový klub MsHK Žilina požiadal o licenciu, štart v Tipsport lige je napriek tomu otázny

ŽILINA 10. júla (WebNoviny.sk) – Slovenský hokejový klub MsHK Žilina stihol podať žiadosť o licenciu pre štart v najvyššej slovenskej súťaži Tipsport lige.

Generálny riaditeľ spoločnosti Pro-hokej Richard Lintner vyhovel zástupcom žilinského klubu a posunul uzávierku o jeden týždeň na 7. júla, čo už Žilinčania stihli. O definitívnej účasti či neúčasti klubu v Tipsport lige 2018/2019 rozhodne práve spoločnosť Pro-hokej, ktorá zastrešuje najvyššiu slovenskú súťaž.

Hráči požadujú vyplatenie dlhov

„Klub MsHK Žilina do stanoveného termínu podal žiadosť o udelenie licencie a zaslal všetky náležitosti spojené s týmto krokom. Spoločnosť Pro-hokej ako riadiaci orgán najvyššej súťaže Tipsport ligy teraz vyhodnocuje a posudzuje všetky dokumenty. O ďalších krokoch bude informovať v najbližších dňoch,“ uviedol pre portál zilinak.sk hovorca Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) Peter Jánošík.

Naďalej je otázne, ako je to s vyrovnaním záväzkov klubu voči niekdajším hráčom. Kým vtedajší predseda predstavenstva Marián Tittl tvrdí, že klub odovzdal bez dlhov, hráči tvrdia opak. „Za štyri roky sú všetky dlhy do centa splatené. Zdôrazňujem, že členovia nášho bývalého predstavenstva nepoberali žiadny plat. Tento klub som odovzdal na nule a môže sa odpichnúť do novej etapy,“ cituje Tittla zilinak.sk s odvolaním sa na Radničné noviny. „Na Pro-hokej sme poslali súpis dlhov, v Žiline ide o viac než 60 000 eur. Keď sa nezaplatí, podáme žaloby,“ oponuje pre cas.sk prezident Slovenskej asociácie hráčov ľadového hokeja (SIHPA) Oliver Pravda.

Choma predsedom predstavenstva

Jednou z podmienok udelenia licencie je práve vyrovnanie podlžností. Poslanci mestského zastupiteľstva v Žiline pred viac ako týždňom rozhodli o schválení dotácie v celkovej výške 210-tisíc eur, z toho 50-tisíc bolo predbežne určených na urovnanie záväzkov.

Uznesením zastupiteľstva sa zmenilo aj personálne obsadenie predstavenstva MsHK Žilina, novým predsedom je primátor Igor Choma, podpredsedom poslanec Jozef Juriš a tretím členom právnik Pavol Kuric. V dozornej rade MsHK Žilina nastali taktiež zmeny, predsedom je poslanec Branislav Delinčák, doplnili ho Radoslav Jakubov a viceprimátor Anton Trnovec.