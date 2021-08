Hokejový Slovan posilňuje realizačný tím, získal reprezentačného trénera

Slovenský hokejový klub HC Slovan Bratislava pred extraligovou sezónou 2021/2022 nerozširuje len svoj hráčsky káder, ale aj realizačný tím. Ako informuje oficiálny „belasých“, asistentom hlavného kouča Róberta Dömeho sa stal Andrej Podkonický.

„V trénerskom tíme HC Slovan by mal byť Andrej Podkonický nápomocný najmä pri práci s obrancami a defenzívnej činnosti, ktorú ako asistent trénera zastával pri Craigovi Ramsaym aj v reprezentácii Slovenska počas posledných troch sezón a dvoch svetových šampionátoch a taktiež na striedačke úradujúceho majstra zo Zvolena,“ uvádza vedenie Slovana. Andrej Podkonický po príchode do Slovana zostáva aj hlavným kormidelníkom výberu SR do 20 rokov.

Podkonický je trénerom od leta 2015, na klubovej úrovni strávil ostatné tri sezóny v rodnom Zvolene ako asistent trénera aj hlavný kouč. „Na spoluprácu s Andrejom Podkonickým sa veľmi teším. V minulosti sme už mali tú česť pôsobiť pri A-mužstve Slovana vo vzťahu hráč a manažér. Verím, že nás čaká úspešná sezóna aj v novom postavení tréner a manažér,“ uviedol generálny manažér Slovana Maroš Krajči na klubovom webe.