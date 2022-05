Hokejový Slovan sa po desiatich rokoch teší z majstrovského titulu, svoj úspech spečatil na ľade Nitry

Hokejová klubová sezóna na Slovensku sa v nedeľu skončila ziskom majstrovského titulu pre HC Slovan Bratislava.

„Belasí“ vo finálovej sérii play-off extraligy zdolali HK Nitra 4:2 na zápasy, bodku za súťažným ročníkom dali nedeľňajším triumfom pod Zoborom 5:2.

Slovan je najúspešnejší klub

Slovan sa z domáceho ligového titulu teší po dlhých desiatich rokoch, z toho až sedem sezón pôsobil v nadnárodnej KHL.

Bratislavský klub v ére samostatnosti dosiahol už deviaty titul a na čele štatistiky sa odpútal od HC Košice, ktorý má na svojom svojom konte osem prvenstiev.

Nasledujú Trenčín, Zvolen a Banská Bystrica s troma titulmi, po jednom majú na svojom konte Nitra a Žilina.

Slovan Bratislava vstupoval do play-off z najvýhodnejšej pozície, keďže sa stal víťazom základnej časti pred Zvolenom, Nitrou a Michalovcami.

Nitra sa dvakrát dotiahla

Zverenci trénera Andreja Podkonického sa tešia z extraligového zlata, striebro získal tím spod Zobora a bronz obhajca prvenstva spred roka HKM Zvolen.

„Sme sklamaní, Odohrali sme so Slovanom vyrovnaný duel. škoda, že sme neviedli a len doťahovali, čo nás stalo veľa síl. Škoda, že sme to dnes neotočili, veľmi sme to chceli. Finálovú sériu rozhodli detaily, ktoré spravil Slovan lepšie ako my. Chalanom musím poďakovať za to, čo predviedli, bola to výborná sezóna,“ povedal po zápase asistent domáceho trénera Dušan Milo v prenose RTVS.

V rozhodujúcom šiestom súboji sa domácej Nitre podarilo dvakrát dotiahnuť najtesnejší náskok súpera. Branislav Mezei odpovedal na presný zásah Samuela Takáča, Šimon Nemec na gól Marcela Haščáka.

Víťazný gól napokon zaznamenal 21-ročný obranca Andrej Golian, neskôr ešte Slovan pri hre domáceho kolektívu bez brankára pridal góly zásluhou Milana Kytnára a Samuela Takáča.

Buček bol najproduktívnejší

„Sú to neskutočné pocity. Som veľmi rád, že sa nám to podaril. Chalani od začiatku sezóny pracovali na tom, aby si zaslúžili tento pohár. Mali sme aj ťažké chvíle, ale chalani od začiatku kráčali za tým, verili tomu. V play-off rozhodla šírka nášho kádra a že sa nám vo vyraďovačke vyhýbali zranenia kľúčových hráčov,“ poznamenal Andrej Podkonický pre RTVS. Jeho zverenci na ceste za titulom v play-off zdolali Prešov, Košice a Nitru.

Najproduktívnejším hráčom play-off aj celej extraligovej sezóny sa stal nitriansky útočník Samuel Buček, ktorý v základnej časti nazbieral 64 bodov (41+23) a v play-off pridal 24 bodov (13+11).

V samotnom finále sa najviac bodovo darilo Bratislavčanovi Samuel Takáčovi, ktorý nazbieral 9 bodov (4+5) a v len v záverečnom súboji okrem dvoch presných zásahov mal aj dve asistencie.