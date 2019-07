Hokejový Slovan skladá tím najmä zo Slovákov, je to postavené na obojstrannej dôvere

Novo tvoriaci sa tím hokejového Slovana Bratislava pre slovenskú najvyššiu súťaž získal v rekordne krátkom čase veľa zaujímavých hráčov zo slovenských zdrojov. Andrej Meszároš, Michal Sersen, Martin Štajnoch, Milan Kytnár, Tomáš Zigo, či Radovan Puliš sú hráči, ktorí by mali byť zárukou kvality.

Filozofia skladania kádra

A to Slovan začal po vynútenom konci v Kontinentálnej hokejovej lige so skladaním kádra takmer z bodu nula a ešte aj s časovým mankom oproti svojim konkurentom na Slovensku. Podľa generálneho manažéra Juraja Bakoša bola pri podpisovaní kontraktov s hráčmi podstatná obojstranná dôvera.

„V prvom rade sme chceli poskladať tím z hráčov, ktorí sú voľní, majú svoje kvality a sú zo Slovenska. Kvótu siedmich hráčov zo zahraničia možno naplníme, ale konkrétne to ešte neviem povedať. Je to až v druhom slede priorít. Teraz chceme najmä získať kvalitného brankára a doplniť počet obrancov,“ uviedol Juraj Bakoš.

Skúsený funkcionár, ktorý predtým roky pôsobil v Košiciach, zatiaľ nechcel prezradiť rozpočet Slovana. „Až keď bude kompletný káder,“ podotkol.

Bakoš v skratke priblížil aj filozofiu skladania kádra pre sezónu 2019/2020. „Je to postavené na dôvere oboch strán. Hráči, ktorí podpísali s nami zmluvy, nám dôverujú. Priznám sa, nečakal som, že získame toľkých hráčov v takom krátkom čase. Najmä hokejisti, ktorí už hrali za Slovan v KHL ako Meszároš, Sersen, Zigo či Matoušek, by mali byť psychicky odolní. Prekvapili ma, že chcú naďalej hrať za Slovan,“ ozrejmil manažér bratislavského klubu.

Fafrák si zobral čas na rozmyslenie

Bakoš prezradil aj jednu aktuálnu novinku. Klub sa chystá podpísať mladíka Miloša Fafráka, ktorý na prelome rokov reprezentoval Slovensku na MS do 20 rokov v Kanade.

„Máme záujem o Fafráka. Na dotiahnutie tohto prestupu je ešte čas. Zatiaľ je na polceste do Ameriky,“ povedal Bakoš o krídelníkovi, ktorý vlani hral v projekte HK Orange 20, ale aj v Des Moines Buccaneers v juniorskej zámorskej súťaži USHL. Slovan má v hľadáčiku aj slovenského reprezentačného brankára Denisa Godlu. „Chceme ho, ale dal si čas na rozmyslenie. Uvidíme, ako sa rozhodne,“ pripomenul Bakoš.

Jednou z podmienok návratu Slovana do najvyššej slovenskej súťaže je vyrovnanie dlžôb voči hráčom z uplynulých sezón. Bakoš je aj v tomto smere optimista. „Podrobne nie som do toho zainteresovaný, všetko je však na dobrej ceste, aby sa to vysporiadalo.“

K otázke ambícií tímu v sezóne návratu do Tipsport ligy skúsený funkcionár diplomaticky poznamenal: „O cieľoch poviem viac až pred začiatkom súťaže. Ešte nevieme silu súperov a aj naše mužstvo je vo fáze skladania sa. Faktom je, že Slovan nebude mať tento rok majstrovské ambície.“