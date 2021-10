Hokejový Slovan zostáva v Lige majstrov bez bodu, nestačil ani na českého šampióna z Třinca

Hokejisti Slovana Bratislava sú aj po piatich dueloch v Lige majstrov bez bodu. Zverenci trénera Róberta Dömeho po dvoch prehrách so švédskym Leksandom aj švajčiarskym Fribourgom tentokrát nestačili na českého šampióna z Třinca a na ľade „oceliarov“ mu podľahli hladko 0:3.

„Belasí“ sa v LM trápia v ofenzíve, keď v piatich zápasoch strelili len sedem gólov a naprázdno vyšli už v druhom stretnutí za sebou. Účinkovanie v súťaži uzavrie Slovan v stredu 13.10. domácim duelom proti Třincu, ktorý už tiež nemá šancu na postup do vyraďovacej časti.

Puky sa odrážali nesprávnym smerom

„Z našej strany to bol celkom dobrý zápas, v niektorých okamihoch sa však puky neodrážali tak, ako by sme potrebovali. V druhej tretine sme súpera dostali pod tlak, ale v celom súboji sme nestrelili ani gól a bez toho sa nedá zvíťaziť,“ povedal po stretnutí v Třinci kouč Döme podľa oficiálneho webu súťaže.

Hráči Slovana u súpera nevyužili na gól ani jednu z troch presiloviek, pričom hokejisti Třinca mali len jednu početnú výhodu a tú pretavili na svoj tretí gól v súboji. Do streleckej listiny sa v stredu podvečer zapísali David Kofroň v druhej tretine, Ondřej Kovařčík v úvode tretej a Roman Szturc v spomenutej presilovke. Spomedzi Slovákov v drese domácich sa jednou asistenciou prezentoval útočník Miloš Roman.

Třinec podržal brankár

„Do stretnutia sme vstúpili veľmi dobre, dobre sme korčuľovali a dostávali sa do šancí. Aj keď nás hostia zatlačili, hlavne v ich presilovkách, podržal nás brankár Kacetl. V druhej tretine mal Slovan viac šancí, ale ustáli sme to a dali sme aj gól. V tretej časti sme duel kontrolovali, nepustili sme hostí do vážnejšej príležitosti a zaslúžene zvíťazili,“ poznamenal podľa oficiálneho webu klubu kouč Třinca Václav Varaďa a doplnil.

„Chcel by som sa poďakovať hráčom za ich prístup. V nabitom programe, ktorý máme, to bol pekný zápas a tešíme sa z troch bodov.“ Do vyraďovacej časti postúpia po dva tímy z každej z ôsmich základných skupín. Pred záverečnými súbojmi v skupinách (12. a 13. októbra) je v hre ešte sedem miesteniek v play-off.