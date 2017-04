Holanďanky nie sú favoritom, Slovenky majú papierovo silnejší tím

BRATISLAVA 18. apríla (WebNoviny.sk) – Slovenské tenisové reprezentantky od Veľkonočného pondelka spoločne trénujú na bratislavský víkendový zápas s Holanďankami v play-off o svetovú skupinu Pohára federácie 2018 družstiev žien.

“Všetky hráčky začali s prípravou, kurt je perfektný,” ochotne, ale stručne povedal v utorok popoludní pre agentúru SITA kapitán domácich Matej Lipták a poukázal na stredajšiu oficiálnu prezentačnú tlačovú konferenciu v NTC (15.00 h), kde sa bude hrať na antuke v Aegon aréne. V predbežnej nominácii sú Dominika Cibulková, Kristína Kučová, Jana Čepelová a Rebecca Šramková. Šéf hostiek Paul Haarhuis vyrukoval s kvartetom Kiki Bertensová, Richel Hogenkampová, Cindy Burgerová a Arantxa Rusová.

Kapitán hostiek Haarhuis má jasno o teoretickom rozložení síl, vytiahol však analógiu s predvlaňajškom. “Na papieri máme ďaleko od pozície favorita, ale tým sme neboli ani v sezóne 2015 v Apeldoorne a ako to napokon dopadlo… Dúfam, že sa to zopakuje. Zároveň si myslím, že Slovenky nás vtedy možno trochu podcenili. Sotva urobia rovnakú chybu. Papierovo majú silnejší tím ako my: na každom zo štyroch postov nominácie disponujú renkingovo vyššie postavenou hráčkou.” Holandsko v spomenutom pomerne nedávnom súboji zvíťazilo nad SR 4:1 v 1. kole II. svetovej skupiny.

Haarhuis si pochvaľoval podmienky v Bratislave a pokúsil sa vysvetliť, prečo jeho družstvo napospol dosahuje v rámci MS tímov ITF výsledky nad očakávania – napríklad vlaňajšie semifinále: “Týždeň spoločnej prípravy vždy prospieva. Dievčatá sú výborné kamarátky, funguje medzi nimi chémia. Navyše, majú k dispozícii kompletné zázemie, aké pre ne nie je na turnajoch bežné. Všetky tieto faktory sa spájajú. Ony síce nehrajú nad svoje schopnosti, pretože to ani nejde, ale predvádzajú ich naplno. Väčšina z nás je v dejisku od pondelka, hráčky si už vyskúšali kurt. Je výborný a hotel príjemný, všetko blízko od seba. Pocity z tréningov sú sľubné.”

Na utorňajšej prezentačnej tlačovej besede v NTC chýbala jasná líderka Holanďaniek Kiki Bertensová. “Cestou z podujatia v kolumbijskej Bogote sa ešte zastavila splniť si sponzorské povinnosti, pricestuje za nami v utorok večer,” uviedol Haarhuis. Káder dotvárajú Richel Hogenkampová, Arantxa Rusová a Cindy Burgerová, ktorá nahradila zdravotne indisponovanú Michaellu Krajicekovú.