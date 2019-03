Holandská jachtárka v 16 rokoch oboplávala zemeguľu. Pricestuje aj na 20. ročník festivalu HORY A MESTO

BRATISLAVA 12. marca 2019 (WBN/PR) – Jubilejný dvadsiaty ročník Medzinárodného festivalu horského filmu a dobrodružstva HORY A MESTO chystá otvorenie vo veľkom štýle. Uvedie slovenskú premiéru oscarového veľkofilmu FREE SOLO. Predstaví tiež najmladšiu jachtárku v dejinách ľudstva, ktorá sólo oboplávala zemeguľu, Lauru Dekker. Festival sa uskutoční od 27. do 31. marca 2019 v nákupnom centre Bory Mall, v kine CINEMAX v Bratislave a bohatý sprievodný program bude prebiehať aj priamo v nákupnom centre.

Tvorcovia veľkofilmu FREE SOLO boli ocenení Akadémiami filmových umení a vied v LA a získali v kategórii najlepší dokument vzácnu sošku. Ide o pôsobivý portrét amerického horolezca svetového formátu Alexa Honnolda. Práve túto cenami ovenčenú snímku uvedie jubilejný dvadsiaty ročník medzinárodného festivalu HORY A MESTO ako úvodný film v stredu 27. marca 2019.

„Sme šťastní nielen pre to, že film FREE SOLO budeme premietať na otvorení 20. ročníka filmového festivalu Hory a mesto, ale aj preto, že tvorcov a protagonistov filmu Jimmyho China a Chai Vasarhelyi osobne poznáme. Alex Honnold bol dokonca hosťom festivalu v roku 2013. Už vtedy obrovská hviezda nielen v USA, ale po celom svete, bol napriek tomu skromný človek s hĺbkou a pokorou,” vyhlásili organizátori festivalu.

Jednou z hlavných hostí jubilejného ročníka bude holandská jachtárka Laura Dekkel. Ako najmladší človek na zemi oboplávala zemeguľu sólo. 518-dňovú plavbu absolvovala na 12 metrov dlhej dvojsťažňovej plachetnici v roku 2010, keď mala iba 16 rokov. Po vylodení Laura priznala: „Mala som chvíle, keď som si hovorila čo tu do pekla robím? Ale nikdy som nechcela skončiť. Bol to môj sen, ktorý som si chcela splniť,“ dodáva Laura.

Medzinárodný festival horského filmu a dobrodružstva sa viac ako polovicu svojej existencie venuje enviro témam. Organizátori sa snažia zodpovedne pristupovať k životnému prostrediu, ako aj k šíreniu osvety v tejto oblasti. V tomto roku sa program zameriava na tému „zdravé a vedomé jedlo“. Návštevníci sa o ňom môžu dozvedieť viac prostredníctvom filmov, prednášok a diskusií.

„Aj napriek tomu, že festival vznikol pôvodne ako lezecký a horský, my, jeho organizátori sme z roka na rok cítili väčšiu potrebu prinášať do programovej štruktúry témy týkajúce sa environmentálnych problémov. V roku 2007 sme do programu prvýkrát zaradili enviro sekciu s filmami, prednáškami a následnými diskusiami, a odvtedy sa stala pevnou súčasťou festivalového programu,“ povedala manažérka a dramaturgička festivalu Natália Bokníková.

Okrem premietania filmov v Cinemaxe s horskou a dobrodružnou tematikou návštevníkov čakajú aj multimediálne prezentácie zahraničných i slovenských hostí a cestovateľské premietania Kino svet. Priamo v nákupnom centre Bory Mall sa budú odohrávať sprievodné podujatia – fotovýstavy, lezecké preteky, súťaže, hry pre deti i dospelých a outdoorový veľtrh. Súčasťou programu budú aj veľmi zaujímaví hostia a Majstrovstvá Slovenska v boulderingu detí či Slovenský pohár dospelých a mládeže v boulderingu. Na vonkajších priestoroch pred hlavným vchodom Bory Mall bude fungovať Bike zóna a tešiť sa môžete aj na Slackline. Všetky informácie k programu nájdete tu.

Medzinárodný festival horského filmu a dobrodružstva HORY A MESTO pozýva na svoj už 20. ročník svojich skalných fanúšikov, ale aj nových návštevníkov, ktorí sa zaujímajú o lezenie, horskú kinematografiu a enviro témy. Uskutoční sa v závere marca, od 27. do 31. v kine CINEMAX v Bory Mall v Bratislave.