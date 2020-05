Holdenerová môže v slalome prekonať Vlhovú aj Shiffrinovú, netají ambície jej nový tréner

Nový tréner Wendy Holdenerovej má v tom jasno. Jeho ambiciózna zverenkyňa môže v slalome naháňať Mikaelu Shiffrinovú aj čerstvú držiteľku malého glóbusu Petru Vlhovú.

Štyridsaťsedemročný Rakúšan Klaus Mayrhofer len pred niekoľkými týždňami prevzal tréningovú taktovku nad 26-ročnou Švajčiarkou a má s ňou iba tie najvyššie športové ciele.

Boj o malý glóbus

„Ideme bojovať o slalomový glóbus vo Svetovom pohári. Som presvedčený o tom, že Wendy má na to, aby ho získala. Má v sebe rezervy, aby vyzvala Shiffrinovú v jej parádnej disciplíne,“ uviedol Mayrhofer pre denník Blick a ďalej pokračoval: „Rád experimentujem. Budeme pracovať na detailoch v slalomovej technike. Wendy je prístupná zmenám a vie aký risk treba podstúpiť, aby začala víťaziť. Ona je dostatočne ambiciózna a koncentrovaná.“

Mayrhofer tvrdí, že dvojnásobná majsterka sveta v alpskej kombinácii a olympijská šampiónka v tímovej súťaži nemá ďaleko k tomu, aby sa stala šampiónkou v slalome.

Ani jedno víťazstvo

Na konte má trinásť druhých a jedenásť tretích miest v slalome vo Svetovom pohári, ale ani jedno víťazstvo. Toto chcú čo najskôr zmeniť.

„Musí si klásť najvyššie ciele. V špičke je už dlho, ale musí začať víťaziť. Technológia, materiál, fyzická príprava, to všetko zohráva v lyžovaní úlohu. Rozhodujúci faktor je mentálna sila. Je to ako skúška v škole. Keď som sa dobre pripravil, musím si veriť, že to zvládnem,“ myslí si Mayrhofer.