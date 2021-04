Home officeové outfity: inšpirácie na každý deň alebo ako vyzerať šik na videohovore

Práca z domu sa stala bežnou súčasťou našich dní. Aj keď by ste si možno povedali, že táto zmena nekladie príliš veľké nároky na náš denný režim alebo si nevyžaduje dokonalú úpravu zovňajšku, predsa sú situácie a profesie, kedy aj videocall musíme absolvovať dokonalo upravené. Alebo sa len jednoducho chceme doma cítiť príjemne. Aupark Bratislava preto prináša krátky bedeker „home officovej módy“, aby ste sa cítili sebavedomo a príjemne počas každého dňa. Ukážte online svetu poriadnu dávku šmrncu!

Byť mamou, kuchárkou, manažérkou, učiteľkou. Aj toto je realita, s ktorou sa momentálne stretáva takmer každá žena. Za deň vystriedame niekoľko funkcií, ktoré vyžadujú silnú dávku flexibility, aj čo sa týka šatníka. No povedzme si úprimne, asi nikomu z nás sa nechce trikrát denne meniť outfit a neustále kontrolovať v zrkadle. Možno ste ani netušili, že inšpirácie pre podobné situácie nájdeme už aj v minulosti. „Inšpirácie možno hľadať v 50. rokoch minulého storočia, keď ženy boli v podobnej pozícii ako dnes. Ich outfit pozostával z jednoduchosti – dobre padnúca košeľa či rolák v kombinácii s nohavicami so zvýšeným pásom alebo sukňou. Ak išli variť, dali si zásteru, ak išli pracovať do záhrady, zvolili gumáky a rukavice. Vždy boli šik, upravené a za sekundu v novej roli,“ hovorí Alexander Lindov, stylista pre Aupark Bratislava.

Foto: H&M, Reserved, Mango, Peek & Cloppenburg, Zara

Trendsetterka na obrazovke

Čo však v prípade, že kalendár je plný video hovorov a pracovných stretnutí, kde je nutné udržať si profesionalitu a formálny look? Možno ste tiež podľahli univerzálnemu receptu na takéto situácie: tepláky či legíny v kombinácii s košeľou alebo blúzkou. Veď na obrazovke zvyčajne vidno len časť tela od pása hore, v tom lepšom prípade iba od ramien. Aj pre online hovory však platí niekoľko pravidiel, ktoré sa oplatí dodržiavať a vyhnete sa tak módnym lapsusom.

„Treba myslieť na to, že svetlo robí všetko. Preto je dobré vybrať si miesto, kde vás bude dobre vidieť a budete tak žiariť aj na obrazovke,“ prízvukuje A. Lindov a zároveň radí: „Odporúčam zvoliť výstrih, ale samozrejme, nie príliš hlboký. Naopak, neodporúčam roláky či blúzky zapnuté až po krk. Nepôsobí to na video hovore dobre. Ak ste na obraze, zvoľte menej lesklé oblečenie, pretože kamery môžu byť na to citlivé a robiť nepekné odlesky. Najlepšie na kamere vyzerajú krepové, džerzejové a polyesterové úplety, majú tiež ľahkú domácu údržbu. Vo všeobecnosti preferujte farebné oblečenie v kombinácii so zlatými doplnkami, no vyhýbajte sa vzorovanému oblečeniu.“ Rovnako dobre nepôsobí na kamere ani oblečenie zo zamatu. Je to veľmi dramatický materiál, pôsobí smutno a „zhltne“ všetko svetlo na kamere.

Pre celodenné sedenie pri počítači je rovnako nevyhnutné pohodlie, ktoré sa dá jednoducho docieliť výberom pohodlných materiálov. Vhodné sú najmä prírodné materiály, v ktorých telo dokáže dýchať. To je napríklad bavlna, vlna alebo kašmír.

Foto: H&M, Reserved, Mango, Peek & Cloppenburg, Zara

Pandémia ovplyvnila aj trendy

Možno to znie paradoxne, no súčasná situácia sa prejavila aj v aktuálnych módnych trendoch. Možností prevetrať šatník bolo počas uplynulého roka ako šafranu a uvedomujú si to aj značky a módne domy. Prirodzene sa preto vracia univerzálnosť, jednoduchosť a pohodlie. „Súčasné trendy a dizajnéri sa snažia vyhýbať extravagantným modelom. Vracajú sa k bežnej prirodzenej konfekcii. Súčasný zákazník hľadá základné kúsky šatníka ako denimová bunda alebo čierny kašmírový rolák v luxusných variantoch. Na základe tohto sa inšpirovali aj fast fashion predajne. V kurze je monochrome – kombinácia bielej a čiernej; viazanie, či už na sukni, v páse alebo šaty na ramienka, ale aj kvetované vzory, prírodné farby a vzory.“ K aktuálnym trendom patria aj nohavice s padnutým pudlom, štrasy, filtre a trblietky, úzke pásy a korzety, sukňa v kombinácii s mikinou alebo bundou, sieťované dierkované svetre, roláky, pásiky.

Kým si ich však budeme môcť užiť naplno, napríklad pri korzovaní po meste, skúste ich kombinovať do denných „online outfitov“. Veď prečo by sme sa mali uberať o pocit ženskosti, neužívať si štýlovosť a zároveň si nedopriať pocit pohodlia?

Doprajte online svetu poriadny šmrnc! Inšpirujte sa aktuálnou ponukou značiek. Aktualizovaný zoznam výdajných miest v Aupark Bratislava nájdete na stránke www.aupark-bratislava.sk alebo využite e-shopy značiek. Ich prehľad nájdete na stránke: https://aupark-bratislava.webnode.cz/eshopy/.

Informačný servis