Hongkong by mohol kradnúť informácie, boja sa USA a stopli výstavbu podmorského dátového kábla

Plán na podmorský dátový kábel medzi Los Angeles a Hongkongom dostal červenú po tom, ako vláda Spojených štátov vyjadrila obavy z toho, že ho Čína zneužije na krádež informácií.

Na projekte Pacific Light Cable Network sa podieľali aj spoločnosti Facebook, Google a Amazon.

Spustenie len so súhlasom FCC

Nové plány spomínajú len spojenie s Filipínami a Taiwanom. Doteraz sa podarilo položiť 12 800 kilometrov kábla. Na spustenie prevádzky však potrebujú súhlas americkej Federálnej komisie pre telekomunikácie (FCC).

Projekt ohlásili v roku 2016 a spolupracovala na ňom aj čínska firma Dr Peng Group. Google vtedy uviedol, že kábel „umožní Hongkongu dostatočnú kapacitu na 80 miliónov súbežných video konferencií v HD kvalite s Los Angeles“.

Získať mohli viac zákazníkov

Odborník na kybernetickú bezpečnosť Alan Woodward z univerzity v Surrey povedal, že rozhodnutie môže byť pre USA kontraproduktívne. Podľa neho by USA získali vďaka káblovému spojeniu s Hongkongom viac ázijských zákazníkov.

„Americká vláda určitým spôsobom strelila svoje vlastné technologické firmy do nohy. Bála sa vplyvu čínskych technologických firiem, no tento krok zabráni americkým firmám preniknúť do tohto regiónu,“ dodal. Zástupca FCC Geoffrey Stark sa vyjadril, že zdieľa obavy vlády z čínskeho zásahu.