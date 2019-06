Horkosladká remíza Uruguaja s Japonskom na Copa América, dvoma gólmi sa blysol Mijoši

PORTO ALEGRE 21. júna (WebNoviny.sk) – Uruguajskí futbalisti v jedinom štvrtkovom zápase na 46. ročníku Copa América v Brazílii (14. júna – 7. júla) v Porto Alegre iba remizovali s tímom Japonska 2:2. Postup do štvrťfinále si však môžu zabezpečiť aj v záverečnom dueli C-skupiny proti víťazom ostatných dvoch ročníkov – Čiľanom.

Japonci dvakrát viedli po góloch Mijošiho

„Hostia“ z Japonska v stretnutí dvakrát viedli po zásahoch stredopoliara Kodžiho Mijošiho z 25. a 59. min. Mužstvo „La Celeste“ však zakaždým vyrovnalo po siedmich minútach, ešte pred prestávkou zásluhou Luisa Suáreza z pokutového kopu a po zmene strán po prudkej hlavičke stopéra Josého Maríu Giméneza.

„Japonci boli agresívni. Mali menej príležitostí, ale napriek tomu dvakrát skórovali. Odohrali výborný zápas. Či sa obávam o postup zo skupiny? Nie, nebojím sa. Viete, koľkokrát počas trinástich rokov na lavičke Uruguaja som už zažil podobné chvíle? Veľakrát,“ povedal po stretnutí prítomným novinárom uruguajský tréner Óscar Tabárez. Skúsený 72-ročný rodák z Montevidea je kormidelníkom tohto tímu nepretržite od roku 2006, predtým ho dokonca viedol aj na MS 1990 v Taliansku.

Útočníka FC Barcelona Luisa Suáreza mrzelo, že sa Uruguaj nepridal ku Kolumbii a v predstihu nezískal miestenku vo štvrťfinálovej fáze. „Výsledok chutí horkosladko. Japonci nás vysoko napádali a nedovolili nám hrať spôsobom, akým sme chceli,“ povedal 32-ročný zakončovateľ katalánskeho veľkoklubu FC Barcelona, na ktorého nadviazal druhý z uruguajských strelcov Giménez: „Neprehrali sme, takže to považujem za cenný bod.“

Návštevnosť na zápasoch je vyššia ako v Čile

Tím z „krajiny vychádzajúceho slnka“ získal v piatom zápase na Copa América historický druhý bod. Pred 20 rokmi v Paraguaji remizoval s Bolíviou 1:1. Japonský kouč Hadžime Morijasu urobil po úvodnej prehre s Čile (0:4) v mužstve niekoľko zmien, ktoré priniesli zlepšenie.

Po stretnutí však cítil, že jeho hráči mali na to, aby pripravili prekvapenie na účet favorita. „Mohli sme vyhrať. Keď moji chlapci po zápase prišli do šatne, videl som v ich tvárach pocit frustrácie. Cítili, že mali na to, aby vyhrali,“ poznamenal Morijasu.

V predchádzajúcich dňoch sa vo futbalových kruhoch v súvislosti s juhoamerickým šampionátom veľa hovorilo aj o návštevnosti. Na mnohých zápasoch bola účasť fanúšikov nižšia, ako by si organizátori predstavovali. Juhoamerická futbalová konfederácia (CONMEBOL) však uviedla, že čísla z úvodného týždňa podujatia sú o 15 percent vyššie ako pred štyrmi rokmi v Čile.

Podľa organizátorov je doterajšia priemerná návštevnosť 29 500 fanúšikov na jedno stretnutie, kým v Čile to v prvom týždni turnaja bolo iba približne 25-tisíc. Vstupenky v Brazílii sú navyše o 10 percent drahšie ako v Čile.