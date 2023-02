Hormóny lásky. Odhaľte tajomstvo silných pocitov

Boli ste niekedy v stave dokonalej lásky? V takom, v ktorom opojenie prešlo do fázy bezpečia, pokoja a nádeje. Alebo ak ste nezažili tento stav v partnerskom vzťahu, pamätáte si na časy, keď bolo všetko v poriadku a vo vašom vnútri vládol pokoj, cítili ste sa byť nažive a plní síl? Vďaka receptu na trvácnu lásku sa môžete naučiť žiť v takomto stave dlhodobo.

Ako udržať v rovnováhe hormóny lásky – dopamín, sérotonín a oxytocín, ktoré sú nevyhnutné pre zdravý a naplnený život?

Fínska autorka Emilia Vuorisalmi prežila emocionálne vyhorenie. Padla na dno, trápila sa, sužovala.

„Musím priznať, že v dvadsiatke som holdovala tvrdej láske a vzťahom. Keď som mala tridsať rokov, zrazu som bola rozvedená a skončila som s totálne zlomeným srdcom. Začala som sa cítiť fyzicky veľmi zle,“ rozpráva Emilia Vuorisalmi. „Mala som záchvaty paniky, oslabujúce bolesti chrbta, problémy so spánkom a pomyslela som si, že ak môžem takto veľmi ochorieť z lásky, tak láska musí mať aj schopnosť uzdraviť ma. Bol to pre mňa impulz ponoriť sa do vedy lásky.“

Potom sa zamerala na skúmanie tejto problematiky, aby vám mohla poskytnúť ucelený a účinný recept na trvácnu lásku. Pomocou praktických návodov sa naučíte, ako sa účinne zbaviť stresu, ako správne dýchať, jesť a cvičiť, ale aj ako uvoľniť blúdivý nerv a dosiahnuť rovnováhu centrálneho nervového systému.

Emilia Vuorisalmi. Foto: Bux.sk

Kniha Hormóny lásky z vydavateľstva Ikar vás zavedie na cestu spoznávania seba samého a svojich individuálnych hormonálnych potrieb.

Vo Fínsku sa okamžite stala bestsellerom. „Vezmem vás na cestu, ktorá nie je ľahká. Musíte v prvom rade naozaj chcieť nastúpiť na palubu, pretože sa budeme venovať vážnym témam, napríklad ako čeliť svojim obavám, ako žiť podľa vlastných hodnôt, ako používať radosť ako kompas, ktorý vás nasmeruje k zmysluplnému a cieľavedomému životu. Ako začať žiť práve v tomto okamihu a čo má toto všetko do činenia s láskou.“

Sama Emilia žije podľa svojho receptu už niekoľko rokov, a nielenže za ten čas zmizli fyzické symptómy choroby, ale bola schopná začať žiť v pokoji a harmónii. Dosiahnuť v určitom zmysle vyrovnaný život plný lásky. A tiež – čo ani neočakávala – keď sa jej hormóny lásky dostali do rovnováhy a podarilo sa jej túto rovnováhu udržať, začali sa diať zázraky. Pred dvoma rokmi dostala hlavnú úlohu v romantickej komédii, čo bol jej sen, ktorý už dávno pochovala. „Tvrdím teda, že tento návod na udržateľnú lásku je aj návodom na zlepšenie zdravia, viac radosti, rovnováhu a na zázrak. A pozývam vás na túto úžasnú cestu. Podarilo sa to mne, podarí sa to aj vám,“ dodáva Emilia.

Milan Buno, knižný publicista

Informačný servis