Horskí záchranári majú za sebou nočnú akciu, pomáhali strateným poľským turistom

POPRAD 5. augusta (WebNoviny.sk) – Horskí záchranári majú za sebou nočnú záchrannú akciu, na pomoc v piatok po zotmení vyrazili do terénu k dvom poľským turistom.

Tí pôvodne kontaktovali poľskú záchrannú službu TOPR, z telefonického rozhovoru však vyplynulo, že turisti sa nachádzajú na slovenskej strane Vysokých Tatier.

„Poľskí turisti vo veku 18 a 21 rokov zišli omylom z Kasprového vrchu na našu stranu. Na rázcestí Pod Kasprovým vrchom v Tichej doline odbočili na chodník vedúci do Sedla Závory, kde ich zastihla tma. Turisti nedisponovali žiadnym osvetlením, svietili si len zriedka mobilným telefónom,“ informovala Horská záchranná služba na svojej internetovej stránke. Dvojicu našli napokon záchranári na turistickom chodníku pod Sedlom Závory bez zranení. V sprievode záchranárov zostúpili do Tichej doliny k služobnému vozidlu HZS, ktorým pokračovali do Starého Smokovca. Záchranná akcia bola ukončená o 2:00 ráno.