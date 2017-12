Horskí záchranári radia zvážiť pohyb po horách počas víkendu

Vstup do galérie TU!

POPRAD 9. decembra (WebNoviny.sk) – Horská záchranná služba (HZS) upozorňuje návštevníkov horských oblastí, aby zvážili pohyb po horách počas víkendu.

Počas noci napadlo už v nižších polohách do 20 cm snehu, aktuálne tam stále sneží.

„Podľa prognózy sa snehové prehánky, najmä vo vyšších polohách, ustália až v popoludňajších hodinách. Fúka severozápadný až severný vietor do 5 metrov za sekundu, v stredných polohách postupne do 10 m/s a vo vysokých k večeru až do 15 m/s. V nedeľu sa na horách nad hornou hranicou lesa očakáva výskyt vetra, ktorý dosiahne krátkodobo, v nárazoch, rýchlosť 110 až 135 kilometrov za hodinu,“ informovali záchranári, podľa ktorých je v súvislosti s týmto vývojom počasia predpoklad stúpajúcej lavínovej tendencie.