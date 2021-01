Horskí záchranári varujú pred úrazmi, tie vlani oproti roku 2019 klesli

Napriek tomu, že zimná turistická sezóna v Tatrách je pre pandémiu koronavírusu utlmená, horskí záchranári upozorňujú na stále sa vyskytujúce úrazy. Horská záchranná služba (HZS) o tom informuje na svojej webstránke a vydala v tejto súvislosti aj upozornenia pre turistov.

Z analýzy HZS vyplýva, že celkový počet úrazov v horách klesol oproti roku 2019 z 2 878 na 2 456 v roku 2020. Kým v roku 2019 zaznamenali 1 974 lyžiarskych úrazov, v roku 2020 sa ich počet znížil o vyše tristo na 1 668.

Menej úrazov aj zásahov

„S príchodom leta sa slovenské pohoria naplnili domácimi i zahraničnými hosťami. Aj napriek tomu sme zaznamenali zníženie počtu úrazov a zásahov v horách – celkovo 788, zatiaľ čo v roku 2019 ich bolo 904. Najväčšia úrazovosť bola tradične zaznamenaná vo Vysokých Tatrách, kde aj napriek vysokej návštevnosti na turistických chodníkoch klesol počet úrazov zo 143 na 105,“ uvádzajú horskí záchranári.

Smrteľných nehôd bolo v roku 2020 spolu 40, čo je rovnaký počet ako v roku 2019, pričom najviac smrteľných nehôd postihlo slovenských občanov, spolu 25. Najčastejšou príčinou úmrtí boli náhle kolapsy a zlyhania organizmu, prevažne u mužov, čo bolo v 15 prípadoch.

Plánovanie trasy

Horská záchranná služba vyzýva turistov, aby si starostlivo naplánovali trasu podľa lokálnych podmienok. „Zistite stav snehovej pokrývky, lavínové nebezpečenstvo, výstrahy (vietor, hmla, námraza, ľadový podklad) a predpoveď počasia. Túru plánujte podľa fyzickej a psychickej kondície najslabšieho zo skupiny,“ vyzývajú horskí záchranári.

Pred odchodom na túru je potrebné dať blízkej osobe informácie o trase a predpokladanom čase návratu. Horskí záchranári apelujú aj na včasný odchod na túru.

Mal by byť naplánovaný hodinu po svitaní a návrat najneskôr hodinu pred zotmením. Návštevníci by sa tiež nemali pohybovať mimo značených ciest a nevstupovať do neznámeho terénu.

Nepodceňovať hory

„Pri zimných športoch ako skialpinizmus, horolezectvo, lyžovanie, snowbording nezabúdajte na prilbu. Pri pohybe mimo vyznačeného lyžiarskeho strediska je potrebné mať lavínový výstroj. Nevyhnutnosťou je nabitý a zapnutý mobilný telefón, powerbanka a kontakt na Horskú záchrannú službu 18 300,“ upozorňuje HZS.

Turisti by nikdy nemali podceňovať hory a nevystavovať zbytočnému riziku seba ani iných nezodpovedným správaním sa. Všetkým turistom v našich horách odporúčajú tiež stiahnuť si aplikáciu HZS nawww.hzs.sk/app