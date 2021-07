Horský cyklista Pidcock získal zlato na olympiáde v Tokiu, favorizovaný van der Poel spadol v prvom okruhu

K pôvodne avizovanému súboju dvoch cyklistických univerzálov síce nedošlo, ale meno víťaza mužských pretekov v horskej cyklistike na olympijských hrách v japonskom Tokiu nie je prekvapením.

Brit Tom Pidcock vyhral s náskokom 20 sekúnd pred Švajčiarom Mathiasom Flückingerom a 34 sekúnd pred Španielom Davidom Valerom Serranom.

Favorizovaný Holanďan Mathieu van der Poel, ktorý predčasne opustil pelotón Tour de France, aby sa mohol pripraviť na horské cyklistické preteky na OH v Tokiu, spadol už v prvom zo siedmich 4,1 km dlhých okruhov.

Štartoval zo zadnej pozície

Skvelý cyklokrosár aj cestný cyklista Pidcock sa štyri dni pred 22. narodeninami dočkal najväčšieho úspechu v kariére – na horskom bicykli. Teda v disciplíne, v ktorej absolvoval prvé preteky v mužskej kategórii elite v máji tohto roku. Štartoval zo zadnej pozície, ale „zbesilou“ jazdou už v prvom kole predstihol 26 súperov a pozíciu na čele pretekov si udržal do konca.

Do kariet mu zahralo aj odstúpenie najznámejšieho „obojživelníka“ medzi cyklistami Van der Poela, ktorý si po páde v zoskoku zo skaly bolestivo poranil zápästie a bedro. Neskôr ešte vysadol na bicykel a zo zadnej časti sa postupne predieral vpred, no napokon to vo štvrtom kole vzdal a skončil na pozorovaní v nemocnici.

Má dobré technické zručnosti

„Som naozaj vo výbornej forme. Myslím si, že by som zvládol aj cestné preteky s hromadným štartom, ale horské bicykle som uprednostnil, lebo som cítil väčšiu šancu na medailu. Moja hmotnosť sa na pretekoch počas sezóny pohybuje pod 60 kg a mám aj dobré technické zručnosti. Okrem toho viem jazdiť rýchlo z kopca. Pre toto všetko som sa rozhodol vyskúšať horské bicykle na olympijských hrách a vyšlo mi to,“ zdôraznil Pidcock, najmladší olympijský víťaz v pretekoch horských bicyklov v histórii.

Veľa nechýbalo a nový olympijský šampión sa vôbec nemusel objaviť v Tokiu. Nemal dostatok vyjazdených bodov, aby sa kvalifikoval priamo. Napokon mu na poslednú chvíľu pridelili miesto vyplývajúce z kvóty pre Veľkú Britániu od Medzinárodnej cyklistickej únie. „To, že som sa kvalifikoval, nebol môj úspech. O to viac som chcel uspieť na olympiáde,“ podotkol Pidcock.

Na tréningu si zlomil kosť

Pár týždňov po jeho skvelom triumfe na májových pretekoch Svetového pohára v českom Novom Meste na Morave si na tréningu zlomil kľúčnu kosť. Toto zranenie si vyžiadalo aj operačný zákrok, ktorý zanechal na jeho tele viditeľnú jazvu.

„Nestihol som absolvovať preteky, ktoré som si naplánoval. Moja príprava preto nebola ideálna, ale urobil som všetko, čo bolo v mojich silách,“ poznamenal na oficiálnom webe OH 2020.

Napriek nehode sa stihol pripraviť

Aj napriek ďalšej nehode na pretekoch SP vo francúzskom Les Getts sa napokon stihol kvalitne pripraviť na Tokio. Podľa vlastných slov nikdy predtým v živote nebol tak ďaleko z domu. V roku 2012 počas OH v Londýne bol ako 13-ročný jedným z divákov olympijských pretekov v cestnej cyklistike v Box Hill, teraz si olympijskú atmosféru vyskúšal aj ako športovec.

„Keď som prišiel do Tokia, vedel som, že pre fanúšikov vo Veľkej Británii sa ráta len medaila, a ja som im to chcel len splniť. Celkovo si olympijskú účasť veľmi užívam. Vždy, keď stretávam iných športovcov, tipujem, aký šport asi robia. Mal som možnosť vidieť gymnastov či kanoistov. A mám z toho pekné zážitky,“ dodal Pidcock.